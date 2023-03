1 Dotternhausen freut sich riesig: Die Narrenzunft darf mit ihren Mondstupfern das Label „Immaterielles Kulturerbe“ führen. Foto: Schweizer

Die Narrenzunft Dotternhausen freut sich über die besondere Auszeichnung. Roland Wehrle und Werner Mezger überreichen Urkunde.









Fasnetsverrückt sind die Dotternhausener schon lange. Denn nicht erst seit der Gründung der Narrenzunft im Jahr 1938 wird unter dem Plettenberg das Brauchtum hochgehalten.

Eine Bestätigung dafür kommt nun von hoher Stelle. Die Narrenzunft Dotternhausen, die dieses Jahr 85. Geburtstag feiert, gehört ab sofort zum erlauchten Kreis von Vereinen, die das Label „Immaterielles Kulturerbe“ führen dürfen. Sie erfüllt demnach alle Kriterien, die zur schwäbisch-alemannischen Fasnet gehören und verpflichtet sich gleichzeitig zur Pflege dieses Kulturguts.

Präsident Wehrle überreicht die Auszeichnung

Die Auszeichnung erhielten die Vorsitzende Silke Ritter und ihre Stellvertreterin Kathrin Pontarollo aus den Händen von Roland Wehrle, des Präsidenten der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN), und des Volkskundlers Werner Mezger. Eingebettet war dieser feierliche Teil in die Festveranstaltung anlässlich des 55-jähriges Bestehens des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg in Nendingen.

Der im Jahr 1966 gegründeten Vereinigung gehören die Dotternhausener seit 1968 an. Neben den Mondstupfern genehmigte die Deutsche Unesco-Kommission nahezu allen 23 Ringzünften die Nutzung des entsprechenden Logos.

Auf Initiative der VSAN wurde die Fasnet im Jahr 2014 als das wohl älteste Gemeinschaftsfest, das über Generationen hinweg von Alt und Jung gefeiert wird, ins nationale Register des immateriellen Kulturerbes eingetragen. Dort finden sich kulturelle Ausdrucksformen wieder, die weitervermittelt sowie stetig neu geschaffen und auch verändert werden.

Die Urkunde überreichten Ringpräsident Kurt Szofer, Roland Wehrle, Werner Mezger und der stellvertretende Ringpräsident Thomas Freund an Silke Ritter und Kathrin Pontarollo von der Narrenzunft Dotternhausen (von links). Foto: Privat

„Das Verzeichnis zeigt damit, welche lebendige und kulturelle Traditionen und Ausdrucksformen es in Deutschland gibt“, betonte Roland Wehrle vor vielen Narren in der vollbesetzten Donau-Halle. Der Volkskundler Mezger bezeichnete es als hohe Ehre und Privileg, in dem bundesweiten Verzeichnis gelistet zu sein. Nur 130 Kulturformen in ganz Deutschland hätten dies bislang geschafft.

Es sei eine Aufwertung des Brauchtums, „das wir lieben, lebendig halten und an nachfolgende Generationen weitergeben – aber auch eine Verpflichtung zur Pflege des wichtigen Kulturguts Fasnet“. Außerdem sieht Mezger in dem Label einen ersten Schritt, um vielleicht eines Tages in Richtung Weltkulturerbe aufzurücken.

Roland Wehrle nutzte das Jubiläum für einen Appell an „die Politik“, die Vereine von unnötiger Bürokratie zu entlasten. Ein „Runder Tisch“ im Innenministerium werde dazu ein Maßnahmenpaket erarbeiten.

Fasnet im Ort ist seit 1853 nachgewiesen

Die Narrenmutter Silke Ritter freut sich riesig über die Auszeichnung, die sich ihre Zunft aber auch verdient habe. Schriftlich nachgewiesen ist, dass seit dem Jahr 1853 im Ort Fasnet gefeiert wird.

Seit 2013 wissen auch Nicht-Narren, dass Dotternhausen ein Fasnets-Flecken ist: Denn seither thront eine von Maskenschnitzer Julius Uttenweiler gefertigte Mondstupferfigur vor der Gemeindebücherei.