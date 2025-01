Fasnet in Donaueschingen: Stadtstreich(l)er gehen auf Abschiedstournee

Fasnet in Donaueschingen

1 Voll junger Power: 2024 haben die „Eschinger Rotzlöffel“ in Silvias Weinstube ihre Premiere. Auch am 1. März sind sie beim Gaudimusikobed mit dabei. (Archivfoto) Foto: Roland Sigwart

Die Frohsinnstruppe steht beim Gaudimusikobed am 1. März letztmals auf der Bühne. Das ist an dem Abend in sieben Wirtschaften geboten.









Zum inzwischen elften Mal findet am 1. März der Gaudimusikobed statt. Sieben Musikgruppen ziehen durch sieben Wirtschaften und Cafés und begeistern das Publikum mit lustigen Liedern und frechen Sprüchen. Ein von vielen Fans erwarteter Fasnethöhepunkt am Samstagabend, bevor die Donaueschinger Straßenfasnet mit dem großen Umzug am Sonntag, 2. März, ihren Höhepunkt erreicht.