Fasnet in Dettensee: Stimmung mit Tanz und Hexenspuk

Fasnet in Dettensee

1 Die Dettenseeer Tanzmädchen glänzten mit einer schwungvollen Darbietung. Foto: Baiker

Dettensee zeigte sich würdig als Narrenhochburg: Von Freitag bis Sonntag herrschte im „Flegga“ buntes Narrentreiben, feierte die Narrenzunft doch ihr 30-jähriges Bestehen nach. Da man dies vor zwei Jahren wegen Corona nicht tun konnte, hieß es jetzt 30 plus 2.









Am Freitagabend lud die Narrenzunft zu einem Hexenball in den Gemeindesaal mit angebautem Partyzelt ein. Mehrere Showtänze und Hexentänze erfreuten den vollen Gemeindesaal. Höhepunkt am Abendende war der Auftritt der Guggenmusik der Narrenzunft Deckenpfronn.