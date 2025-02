Fasnet in den Ortsteilen von VS: Wie die Narren in die Rathäuser einziehen

Das Wolfsrudel der Wiegemer Narrenzunft und deren Hansel rückten frühmorgens mit dem Ziel aus, die Kinder aus dem Kindergarten und der Schule zu befreien. Ihr nicht ganz ernst gemeinstes Ziel war es das Brauchtum, anstatt das sture Pauken zu fördern. So bekamen zuerst die Jüngsten und danach die Schulkinder die Freigabe in den kommenden Tagen die fünfte Jahreszeit nach Herzenslust zu genießen.

Derweil fieberte Holger Fetzer im Amtsgebäude dem ersten Rathaussturm während seiner Zeit als Ortsvorsteher entgegen. In der Hoffnung, dass sich das Rudel daran erinnert, wie das Märchen endet, entschied er sich als Rotkäppchen den Wölfen zu begegnen. Diese präsentierten sich mit viel Wolfsblut, Geheul und Halden-Hui von ihrer besten Seite, da sie am Eingang zum Ratssaal bereits prickelndes Hochprozentiges und auch vitaminreiches Getränk offeriert bekamen. Hansel und Wölfe ließen es sich dennoch nicht nehmen, dem Ortsvorsteher den Rathausschlüssel abzuverlangen.

Lesen Sie auch

Nach lobenden Worten zum Einstieg kam eine Rechnung zum Vorschein, bei der sich Rotkäppchens Vorgängerin offenbar bereits weigerte, sie zu begleichen. Das solle jetzt geschehen. Unmut äußerte der Hansel auch über die eingewässerte Sport- und Festhalle, welche für die kommenden zwei Jahre wohl nur zu Dekozwecken von weither sichtbar am Nordrand der Gemeinde steht.

Rotkäppchen Fetzer stimmte dem Hansel zu, dass die rasche Wiedereröffnung ein Wunsch aller ist. Erfreut, dass das Rotkäppchen mit ihm einer Meinung ist, stimmte der Hansel zur Melodie von Biene Maja ein Loblied auf den Neuen im Rathaus an. Mit von der Partie war auch die befreundete Halden-Zunft aus Mühlhausen. Rotkäppchen Fetzer legte sein Image als Rotkäppchen ab und schloss sich dem Wolfsrudel an.

Obereschach

Nicht lange im Amt verbleiben konnte der neue Ortsvorsteher Jürgen Goltz, der erst Anfang des Monats die Geschäfte übernommen hatte, da ihm die Gayser-Gilde den Rathausschlüssel wieder abnahm. Bevor es jedoch dazu kam, stimmten sich die Gayser vor dem Vereinsheim Alte Schule auf die Erstürmung des Rathauses ein und zogen angeführt durch die Gayser-Musikanten mit ihrem Dirigenten Thomas Haberer vor das Rathaus, wo sich der Ortsvorsteher mit seinen Räten im Inneren verschanzt hatte. Aber den Narren gelang es alsbald, in die Rathausräume vorzudringen und den Ortsvorsteher samt seinen Räten auf die Treppe zu befördern. Diese wollten den Schlüssel aber nur gegen die Zusage, dass sie während der Fasnetszeit von den Gaysern verpflegt werden, herausrücken.

Trotz heftiger Gegenwehr muss Ortsvorsteher Jürgen Goltz (Mitte) den Rathausschlüssel an die beiden Gildemeister Laurin Winterhalder (links) und Patrick Fleig (rechts) abgeben. Foto: Kurt Weiß

Ortsvorsteher Jürgen Goltz gestattete den Narren das Treiben von Schabernack, das Abhalten von Spielen, Tanz und lauter Musik sowie der Schlüsselübergabe bis zum Fasnetsdienstag, was von den Narren mit lautstarken „Gayser – Knoche“-Rufen und von den Gayser-Musikanten mit einem kräftigen Tusch honoriert wurde. Die zahlreichen Zuschauer konnten den Brauchtumstanz der Gayser verfolgen, bevor die Musikanten und Narren wieder zur Alten Schule zurückmarschierten, wo bei den Gaysern und bei der Frauengemeinschaft kräftig gefeiert wurde.

Herzogenweiler

Die Fasnetsdeko im Rathaus Herzogenweiler war doch irgendwie etwas anders als sonst. Auf Ballons, Servietten und Girlanden war eine 40 zu lesen. Aha, Geburtstagsparty. Wer? Der Ortsvorsteher noch nicht, aber die Glaserzunft. Rückblickend wie es einmal war, wie es geworden ist, was zwischendurch war, aber nicht nur nostalgisch kam es aus den Worten von Ortsvorsteher Andreas Neininger und Glaser-Chef Daniel Hessenius. 40 Jahre sind mehr als nur Halli Galli im Ort, es sind 40 Jahre „Förderung des Gemeinschaftsgedankens im Örtle“, so Ortsvorsteher Neininger. Wie sich die Glaser das Jahr über in die Zivilgesellschaft einbringen, sei mit Sicherheit keine Selbstverständlichkeit. Zur närrischen Sache ging es aber auch. Wenn am Schmotzigen einer so ins Rathaus kommt, dann wisse er ganz genau, der will nur das eine, nämlich den Rathausschlüssel, so Neininger.

Der Schlüssel wird in Herzogenweiler ohne großes närrisches lokalpolitisches Säbelrasseln übergeben. Foto: Willi Zimmermann

Der Kampf ums Amt werde diesmal nicht ausgefochten. Zum Ehrentag der Glaserzunft erklärte er den (obersten) Glaser-Narr offiziell für die kommenden fünf Tage zum Rathauschef ehrenhalber. Ob er hierzu auch bei guter Puste sei, müsse sich herausstellen bei der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens mittels Glaserpfeife.

Der Ballon platzte und der Ortsvorsteher konnte in seine wohlverdiente Narrenzeit antreten. Die Regierungserklärung des „Neuen“ war tiefsinnig. „Das Rathaus wird von nun ab geführt durch des Narren Brille. Doch vergleich bitte nicht einen Narr mit der Politik. Wir sind zwar auch bunt, doch haben wir sicher den weiteren Blick.“