VS-Obereschach/Pfaffenweiler/Tannheim - In den Schulen sowie auf den Straßen und Plätzen der Dörfer war einiges los.

Obereschach

"Ganz ohne Fasnet geht nichts", dachten sich Lehrer und Schüler an der Grundschule in Obereschach. Sowohl die Lehrer als auch die Schüler kamen verkleidet zur Schule. Die Dritt- und Viertklässler machten sich mit Krachinstrumenten auf den Weg durch das Dorf, um die Obereschacher aus den Federn zu werfen. Der Förderverein der Schule spendete allen einen Berliner, den man sich mit "giezig, giezig, giezig isch der Rektor"-Rufen verdienen musste. Kurz vor Unterrichtsende schauten einige Hästräger der Gayser-Gilde auf dem Pausenhof vorbei. Und alle zusammen sangen das Gayserlied.

Pfaffenweiler

Besuch vom Wolfbach-Rolli und dem Villinger Narro gab es in der Grundschule in Pfaffenweiler. Bei einer Häsvorstellung in der Aula durften sich die einzelnen Klassen die Geschichte der Wolfbach-Rolli von Emma, Noel und Matteo, Schüler der Klasse 4, erklären lassen. Die drei hatten bereits einige Tage zuvor in der Schule ihre Präsentation und ein Plakat vorbereitet. Bei der Häsvorstellung wurden die Farben des Häs erklärt. Die Schüler berichteten, dass die Kindermaske ohne die vier gefährlichen "Zähne" ist, damit die Kinder sich nicht erschrecken. Im Anschluss daran zogen sich ein Narro und ein Stachi (Mara) an. Die einzelnen Teile des Häs wurden erklärt und benannt. Das Blümle-Häs des Kinder-Stachi wurde bereits von der Mutter zur Fasnet getragen. Besonders beeindruckend fanden die Kinder die Scheme des Narro. Für alle närrischen Schüler und Lehrerinnen war es eine Wohltat die Rollen des Wolfbach-Rolli und Narro zu hören und endlich mal wieder Fasnetsfiguren in "echt" zu sehen, teilt die Schule mit. Natürlich gab es für alle noch Malzer für den restlichen Schultag.

Tannheim

In Tannheim stellte die Osemalizunft kurzfristig noch eine Kinderfasnet im Freien auf die Beine. Um 14 Uhr öffneten die Narren die Tore des eingezäunten Schulgeländes unter Kontrolle der 2G-Regel. Angeführt von Katzenmusik und Tanzgarde zogen die Narren mit musikalischer Begleitung auf das Gelände. "Wir freuen uns, dass so viele da sind", begrüßte der erste Zunftmeister Tobias Baumgärtner die Teilnehmer. Auf dem Programm stand unter anderem eine Kindersage, ein Auftritt der Tanzgarde und buntes Treiben mit fröhlicher Musik. Das Veranstaltungsende war auf 19 Uhr angesetzt.

Schon am Mittwochabend hatten die Aufbauarbeiten begonnen und abgeschlossen wurden sie am Donnerstagmorgen. Außerdem nutzten die Narren die Morgenstunden, um den Kindergarten und die Schule symbolisch zu befreien. Aufgrund von Corona fand dies aber nicht wie gewohnt statt. Die Narren liefen stattdessen im Freien unter Einhaltung der gültigen Regeln an Kindergarten und Schule vorbei. Am Rathaus wurde eine närrische Fahne aufgehängt und die Schlüssel wurden abgeholt.