2 Mit vereinten Kräften wird der Baum gestellt. Foto: Reinhardt

Die Deißlinger Boomsteller haben wieder mit vereinten Kräften einen Narrenbaum gestellt.















Link kopiert

Deißlingen (shr). Der Narrenbaum gehört zur Deißlinger Fasnet wie das Hageverwürgerkleidle. Hubert Lissy, 1999 Zunftmeister der Hageverwürger, sowie Werner Kohler, Zunftmeister der Rollizunft Welschingen, hatten damals die Idee. Zusammen wurde einst der Narrenboom gestellt.

Am Samstag war es nach einer Zwangspause im vergangenen Jahr, wieder so weit. Mit vereinten Kräften und unter viel Jubel und Beifall zahlreicher Zuschauer wurde der Baum in der Gupfa von den Deißlinger Boomstellern gesetzt.

Schon früh am Samstagmorgen waren die Deißlinger Boomsteller zusammen mit ihrem Capo Dieter Bippus ins Langenfeld gezogen, um den Baum zu schlagen. Wie immer war Forstwirt Andreas Pickhardt zur Sicherheit mit dabei. Nachdem der 18 Meter Baum geschmückt war, wurde er in die Gupfe gebracht. Dort ging es pünktlich um 14.30 Uhr los – dieses Mal ohne Umzug und ohne den Zunftmeister auf dem gefällten Baum. Dieser musste sich nämlich in Quarantäne begeben, da er "Positiv" getestet worden war. Doch findige Narrenfreunde hatten einen kleinen Holzbock mit abgesägtem Baum in den Garten von Rainer Schmeh gestellt.

Jede Menge Kleidlesträger dabei

Jede Menge Kleidlesträger ließen es am Samstagmittag nicht nehmen, bei Kaiserwetter beim Boomstellen mit dabei zu sein. Zahlreiche Zuschauer umjubelten die Mitwirkenden. Die Deißlinger Musikkapelle spielte den Narrenmarsch und die Deißlinger Fasnethits, während sich die Boomsteller kräftig ins Zeug legten. Mit der neuen Baumhülse, die in diesem Jahr in Deißlingen eingeweiht wurde, funktionierte alles wie am Schnürchen. Wegen der Corona-Pandemie konnte auch dieses Jahr keine Bewirtung im katholischen Gemeindezentrum stattfinden.

Wie geht’s jetzt weiter mit der Deißlinger Fasnet? In einem kurzen Gespräch mit Klaus Kapala, Stellvertreter von Zunftmeister Schmeh, verriet dieser, dass am Fasnet-Sundig für Familien eine Art Schnitzeljagd stattfinden solle. Wie und was da alles gemacht oder geboten wird, wollte er indes noch nicht verraten.