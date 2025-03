Unter dem Kommando von Zunftmeister Rainer Schmeh übernahmen die Narren das Rathaus und regieren nun bis zum Aschermittwoch. Indes: Der Schauplatz der Schlüsselübergabe war ungewöhnlich. Statt vor dem Rathaus versammelte sich die Narrenschar vor dem Bürgerbüro am Kehlhof.

Zunftmeister Schmeh und Bürgermeister Ulbrich lieferten sich ein amüsantes Wortgefecht, das die Zuschauer begeisterte. „Guata Dag, ich griaß euch älli mitanand, ich bi hitt Mittag widder ganz schee gspannt. Ob mich da Schuldes ka vustau, und mir da Rothausschlüssel überlau“, fragte Schmeh. „Es goht scho los, er bringt nind zweag, am alta PIatz stond is Scheisshäuser im Weag. Und statt we äll Johr aus da Dir im alta Rothaus, kunnt er hitt wahrscheinlich aus dem neiba Büro raus. Er wird eich widder on Haufa Scheißdreck vuzella, und eich langweila und uff sini Seita bringa wella. Wenn ich reat nochdenk, sell ischd wohr, war es no nia andersch die letschda elf Johr. Hei Schuldes, mach die Bruchbuddi off. lch will mit Dir jetz hau on großa Zoff.“

Ein großer Zoff

„Her mer doch uff. Mit da Abwesenheit isches so a Sach“, entgegnete Bürgermeister Ulbrich. „I hau ghert, noch ra Ausfahrt war di Arbeitsleischdung schwach. Beim Ringtreffa in Lauterbach wird es zweimol richtig spoht, da Rainer sich im Gschäft am näschda Dag entschuldiga loht. Bei sina Meetings isags unumumwunda, war da Rainer am Mendig blos kurz abunda. Da näschd Dag sait er sina Leit, warum es gestern kurzi Meetings geit. Da Alkohol hätt mir gesetzt zua, drum war am Mendig ziemlich a Rua. Dir fehlt es schlicht an Disziplin, so fehrschd di Firma no in Ruin.“

Der Schulte muss Schorle zahlen Klaus Kapala rechts hat schon die Gutscheine gedruckt. Foto: Reinhardt

Trotz Gegenwehr musste Bürgermeister Ulbrich sich geschlagen geben und übergab den Rathausschlüssel an Zunftmeister Schmeh. Zahlreiche Bürger, Hästräger, der Musikverein unter der Leitung von Florian Billerbeck und die Narrenräte waren Zeugen des Spektakels.

Nach der Schlüsselübergabe zog die Narrenschar zum katholischen Gemeindezentrum und feierte weiter. Zuvor wurde die Narrenfahne vor dem Hagestall gehisst.