Fasnet in Dauchingen Radiosendung aus der Zunftstube

Dauchingen - Die Narrenzunft Dauchingen will die Fastnacht nicht ausfallen lassen und so haben sich die Verantwortlichen Gedanken gemacht, wie sie die "fünfte Jahreszeit" für andere Menschen in diesem Jahr erlebbar machen können. So kam die Idee eines Fasnachts-Webradiosenders auf. Ein kleines Team des Narrenrates hat in den vergangenen Wochen online daran gearbeitet.