Tierschutz im Schwarzwald-Baar-Kreis Was ist los mit den Störchen in der Region?

Louis, Susi und Peter Pan, drei Störche aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, tun, was Störche eben so tun: Sie lassen sich gerade die Sonne im Süden aufs Gefieder scheinen. Aber was ist mit den anderen los? Haben sie den Abflug verpasst? Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind selbst jetzt, im Winter, viele Störche anzutreffen.