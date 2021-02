Fasnet in Corona-Zeiten An närrischen Tagen wird verstärkt kontrolliert

In anderen Jahren zog es in der fünften Jahreszeit die Menschen auf die Straßen. Es wurde gefeiert, es herrschte buntes Treiben bei Narrentreffen, Narrensprüngen und Umzügen in der Region. Die Fasnet ist Kulturgut und bedeutet für viele unverzichtbares Brauchtum.

Alle närrischen Veranstaltungen abgesagt

Die Corona-Pandemie jedoch lässt eine Fasnet, wie wir sie bisher kannten, aufgrund der damit verbundenen Infektionsgefahr nicht zu. Ob Schulbefreiung am Schmotzigen Donnerstag, Narrensprünge oder Treffen - alles darf nicht stattfinden. Auch alle anderen närrischen Veranstaltungen wurden durch die Verantwortlichen abgesagt.

"Trotz der besonderen Bedeutung der Fasnet sind in diesem Jahr alle Beteiligten dazu angehalten, Verzicht zu üben", erklärt die Polizei in ihrer Mitteilung und appelliert an jeden Einzelnen: "Individuelle, kurzfristige Bedürfnisse, wie beispielsweise ausgelassenes Feiern, sind es nicht wert, sich selbst und insbesondere auch andere Menschen einer unnötigen Infektionsgefahr auszusetzen."

Polizei ist verstärkt unterwegs

Die Polizei werde an den närrischen Tagen verstärkt im öffentlichen Raum präsent sein und die Einhaltung der geltenden Regelungen überwachen. Bei festgestellten Verstößen drohe ein empfindliches Bußgeld.

Neben einem Verbot von Veranstaltungen weist die Polizei darauf hin, dass auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen (zwischen 20 Uhr und 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung nur aus triftigen Gründen erlaubt) ernst zu nehmen sind, genauso wie die Abstandsregeln und das Tragen einer Maske - und damit sei"natürlich nicht eine Larve oder sonstige Fasnetsmaske" gemeint.

Auch tagsüber in der Zeit von 5 Uhr bis 20 Uhr sei der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnungen nur aus triftigen Gründen erlaubt, erinnert die Polizei. Dazu zählen unter anderem Einkäufe sowie Bewegung an der frischen Luft.

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gilt vorläufig bis Sonntag, 14. Februar. Am Tag vor dem Schmotzigen Donnerstag (10. Februar) jedoch sprechen die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel einmal wieder über eine mögliche Verlängerung der Beschränkungen.

Während viele auf die Öffnung von Geschäften, Einrichtungen, Schulen und Kindergärten hoffen, hat zumindest Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Erwartungen gedämpft: Er glaube aktuell nicht an eine Lockerung des harten Corona-Lockdowns.