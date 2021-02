Fasnet in Corona-Zeiten Alternative Elfer feiern virtuell Fasnet in Schramberg

Klar, dass ein hoch ansteckender Virus namens F2021 auch im Programm des AE auftaucht: In Schramberg wurde ein großer Herd ausgemacht, vor allem Menschen der Blutgruppe "AE positiv" seine betroffen, so die offizielle Verlautbarung, die der Sprecher am Anfang vor einer Kompetenz suggerierende mächtigen Bücherwand verliest. "Die Auswirkungen auf den Menschen sind beispiellos, wie die folgenden Szenen zeigen", kündigt der Sprecher an. Er trägt übrigens eine Fliege wie der frühere Forschungsminister Heinz Riesenhuber und eigentlich trägt er auch einen schwarzen Anzug, wie jener ihn immer anhatte.

Immerhin: Auch in der Online-Fassung tagt der AE im Schraivogel, die vertrauten Räumlichkeiten poppen gleich zu Beginn auf, wenn auch leer und ungeschmückt.

Unterlegt mit Musik und Gesang erhalten die Zuschauer dann Einblick in die umfangreichen Vorbereitung der Akteure des AE auf die Show. Klar, dass die Texte sich irgendwie auf Schramberg beziehen und die Musik öfters einen stilisierten Schramberg Narrenmarsch anklingen lässt. Dabei erhält in einer Sequenz die "Katzenmusik" eine ganz neue Ausdeutung. Jedenfalls spielt der Interpret mit Andacht und Konzentration.

Lockdown-Orden

Jede AE-Saison braucht auch einen speziellen Orden. Auch der will gemacht werden. Die AE-ler geben Einblick. Heraus kommt, wie kann es anders sein, der große "Lockdown-Orden".

Dann geht es los. Schraivogel-Patron Bernard mit Baskenmütze begrüßt die Gäste. Er ist jetzt schon so lange in Schramberg, dass er den Text des Narrenmarschs zur Melodie der französischen Nationalhymne singt, natürlich mit passendem Akzent.

Tatsächlich kommt dann beim gemeinsamen Schunkeln der AE-ler (dank Videochat möglich) eine Erinnerung an die Fasnetstimmung im Schraivogel auf. Klar aber auch, dass dieses Jahr der "Brüele" das für die herrschende Lage passendste Kostüm hat. Mit einem schönen melancholischen Text lädt er zum Selbersingen ein. Bei jedem AE-Ball gibt es einen Hanselsprung.

Bach-na-Hansel-Brüele

Der fehlt auch diesmal nicht und bleibt vielleicht der einzige in diesem Jahr in Schramberg. Und endlich klingt dazu der Schramberger Narrenmarsch, musikalisch in seiner Urfassung und in voller Länge. Bei den Entbehrungen an dieser Fasnet bringt er allerdings statt Gänsehaut eher Tränen, weil jeder sich daran erinnert, wie schön es hätte sein können. Und auch in diesem Jahr folgt auf einen besonderen Hanselsprung das traditionelle AE-Ballett.

Den Schluss bildet ein Vorbeimarsch winkender AE-ler, und ein Bild des "Ordenautomaten" und der Ankündigung: "Wir sehen uns am Fasnetsdienstag zur traditionellen Ordensverleihung in der ›Schönen Aussicht‹".

Diesmal haben die AE-ler darauf verzichtet, das Stadtgeschehen mit der angemessenen Bissigkeit aufs Korn zu nehmen. Stattdessen dürften sie mit ihrem Humor den darbenden Narren und auch sich selbst einen gewissen Trost gespendet haben: Wenn alles gut geht, wird die Fasnet 2022 wieder so wie früher. Außerdem haben die AE-ler gezeigt, dass sie auch "neue Medien können".