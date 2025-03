Einfahrt gesperrt Ins Parkhaus Calwer Markt kommt bis zum Abend keiner mehr rein

Seit 20 Jahren lockt der Höhepunkt der Calwer Fasnet Tausende Besucher in die Hesse-Stadt – zum Nachtumzug. So auch an diesem Rosenmontag, 3. März. Mindestens eine Parkmöglichkeit fällt dabei aber weg.