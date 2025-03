Fasnet in Calw: Der Nachtumzug ist aus der Stadt nicht mehr wegzudenken

Stattdessen hieß der erste Nachtumzug im Jahre 2005 Spaziergang im Fackelschein. Die 1. Calwer Narrenzunft 04 organisierte seinerzeit diesen Spaziergang. „Es gab sehr viele Skeptiker“, berichtet Stefanie Stocker, Gründungsmitglied der 1. Calwer Narrenzunft 04 und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. In dem damaligen Oberbürgermeister von Calw, Manfred Dunst, hatten die Narren einen Fürsprecher. Dieser kannte solche Umzüge aus seiner Zeit als Schultes in Starzach, einer Hochburg der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet.

Riesiger Erfolg

Umso überraschter waren dann alle von dem „riesigen Erfolg“ des Spaziergangs. Auf beiden Seiten des Zuges standen die Besucher in fünf Reihen, erinnert sich Stocker im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein Jahr später wurde aus dem Spaziergang ein Umzug. Den organisierte aber nicht die 1. Calwer Narrenzunft 04, sondern die Narrenzunft Calw, denn die Calwer Narren sind in zwei Vereinen organisiert. Sie wechselten sich bei der Organisation des Calwer Narrenumzugs jeweils ab. Bei den geraden Jahreszahlen war die Narrenzunft Calw an der Reihe, bei den ungeraden die 1. Calwer Narrenzunft 04. Das lief so bis 2014. In jenem Jahr fiel der Nachtumzug aus, weil die Narrenzunft Calw die Veranstaltung nicht mehr stemmen konnte.

Einladung nach Bonn

Doch einen Trost gab es für die Calwer Narren. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Bundestagsabgeordnete für den hiesigen Wahlkreis, Hans-Joachim Fuchtel, lud Altburgs Gugge Mugge sowie Berghexen, Stoigrombler und den Calwer Berglöwen, die Fantasiefiguren der hiesigen Fasnet, nach Bonn in sein Ministerium ein. Da lernten die Jecken vom Rhein, was eine Guggemusik aus Fuchtels Wahlkreis so alles draufhat. Seit 2015 und damit seit genau zehn Jahren organisiert den Nachtumzug die 1. Calwer Narrenzunft 04 jedes Jahr. Auch das ist ein runder Geburtstag.

Nur Corona stoppt Narren

Die 1. Calwer Narrenzunft 04 hätte seitdem wohl jedes Jahr einen Nachtumzug organisiert, wenn da nicht ein tückisches Virus aufgetreten wäre. Am Rosenmontag, 24. Februar 2020, gab es noch den Nachtumzug durch Calw. Kurz danach aber kam die Corona-Krise und damit der eine oder andere Lockdown, der das öffentliche Leben zum Stillstand brachte. 2021 und 2022 führte die Pandemie zu einer Zwangspause auch beim Nachtumzug. 2023 gab es ihn dann wieder. Nach der Zwangspause war er ein Besuchermagnet wie eh und je. Stets kommen rund 60 Gruppen aus ganz Baden-Württemberg in die Hermann-Hesse-Stadt, rechnet Nicol Meyer vor. Sie ist die derzeitige Zunftmeisterin der 1. Calwer Narrenzunft 04. Mitunter waren aber auch schon Gäste aus Hessen und der Schweiz in Calw, ergänzt Stocker. Rund 3000 bis 4000 zahlende Besucher habe es immer gegeben, fügt sie hinzu. Sie freut sich darüber, dass die Zunft bei der Veranstaltung nicht drauflegt.

Viele Querverbindungen

Besonders froh ist die 1. Calwer Narrenzunft 04 über die Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes, wie Barbara Köder berichtet. Sie ist Gründungsmitglied und ehemalige Zunftmeisterin der 1. Calwer Narrenzunft 04. Wegen des Nachtumzugs ist sogar der Blutspendetermin des Roten Kreuzes seit 2008 nicht mehr am Rosenmontag, sondern am Fasnetsdienstag. Auch zu sonstigen Vereinen gibt es zahlreiche Querverbindungen. „Wir brauchen viele Helfer und Ordner“, so Stocker. „Verschiedene Vereine unterstützen sich gegenseitig“, ergänzt Meyer.

Obwohl die Zunft noch sehr jung ist, schaffte sie es 2011 und 2018 in die Landesschau des SWR. Sie hat einen großen Vorteil. Sie ist eine der wenigen Zünfte, die am Abend des Rosenmontags etwas auf die Beine stellt, so Stocker. Für viele Gruppen aus dem Land biete sich der Nachtumzug als Tagesabschluss an: „Wir sind stolz, das kulturelle Winterhighlight in Calw zu sein.“