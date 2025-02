Gefeiert werden soll am Samstag, 22. Februar, mit Auftritten vieler anderer Tanzgarden aus der Region. Es gibt einen Marsch- und Showtanznachmittag für Kinder- und Jugendgarden und abends den Preistanzwettbewerb.

Seit 60 Jahren gehört die Prinzengarde zum Erscheinungsbild der Narrhalla Klein-Berlin in Melchingen. 1964 übte Heribert Barth und Johann Ott mit zehn jungen Frauen eine Choreographie ein. Sie ahnten nicht, was dieser Tanz – in schicken weißen Kleidchen mit Schiffchen – für eine Euphorie in Klein-Berlin auslösen würde. Bald schon etablierte sich die Prinzengarde und wurde zum festen Bestandteil der Melchinger Fasnet. 1970 wurde das weiße Kleid gegen ein rotes ausgetauscht, mit diesem tanzten und erfreuten die Mädels zwölf Jahre lang die Narren.

Anfang der 80er gab es neue Uniformen

1982 wurden die jungen Tänzerinnen dann ganz neu mit rot-weißen Gardeuniformen eingekleidet. Die Besetzungen und die Trainerinnen der Garde wechselten in regelmäßigen Abständen aber die Freude am Tanzen blieb erhalten. Zum obligatorischen Gardetanz, dem Marsch, gesellte sich der Showtanz, welchem sich Generationen von Mädels ausgiebig und mit Herzblut widmeten.

Die Narhalla erfand 1988 das Preistanzen

Die Narhalle-Garde im Jahre 1970. Foto: Narhalla

Um immer genügend Nachwuchs zu haben und die Begeisterung am Tanzen von Kindesbeinen an zu fördern, wurde unter der Leitung von Sigrid Barth 1985 die erste Kinderprinzengarde gegründet. Fünf Jahre später entstand aus diesen Mädchen die mittlere Garde, so dass in den folgenden Jahren fast durchgängig bis heute, drei Garden, kleine, mittlere und die große auf der Klein-Berliner Fasnet tanzen.

Das erste Preistanzen in der Region – die Narhalla erfand es

1988 veranstaltete die Narrhalla Klein-Berlin das erste Preistanzen. Da die Melchinger Halle zu klein war, wurde die Veranstaltung im Nachbarort Willmandingen durchgeführt.

Es war das erste Preistanzen in der Region, seither findet man Preistanz-Veranstaltungen landauf und landab. 1996 wurden die Gardeuniformen durch rot-schwarz-weiße Samtkleider ersetzt. Für den Showtanz wurden die Kleider jedes Jahr neu – nach der Geschichte des Tanzes – ausgewählt.

Vier Garden sind in diesem Jahr im Einsatz

Gehört zum Prinzenpaar – die Garde 1964. Foto: Narhalla

Im Jahr 2019 hat die Narrhalla Klein-Berlin eine Kooperation mit dem Elferrat Salmendingen ins Leben gerufen. Seither tanzt die große Garde mit Mädels aus Salmendingen und Melchingen gemeinsam auf den Veranstaltungen der beiden Nachbardörfer und nimmt auch mit Erfolg am Preistanzen in der Region teil. In dieser Saison sind in Melchingen vier Garden, große, mittlere, kleine und sogar eine Minigarde mit insgesamt über 60 Tänzerinnen und drei jungen Tänzern auf der Fasnetsbühne zu bewundern.

Am Samstag, 22. Februar, wird daher aus doppeltem Grund gefeiert: Die 60 Jahre Prinzengarde und die sechs Jahre der Kooperation Melchingen-Salmendingen. Wie Stefanie Schanz vom Organisationskomitee mitteilte, nehmen nachmittags beim Marsch- und Showtanznachmittag ohne Prämierung und nur aus Freude am Tanzen, 18 Kinder- und Jugendgarden teil. Am Abend beim Preistanzen sind acht Garden mit Marsch- und Showtanz am Start. Für das leibliche Wohl und den Barbetrieb sorgen die Narrhalla Klein-Berlin und der Elferrat Salmendingen.

Und so ist der Ablauf: Um 11 Uhr ist Hallenöffnung, ab 12 Uhr Marsch- und Showtanznachmittag für Kinder und Jugendgarden. Abends ist Hallenöffnung um 19 Uhr, und um 20 Uhr beginnt der Preistanzwettbewerb mit Showeinlagen durch die Luka Melchingen und Salmendingen. Anschließend legt DJ Scody auf.