Fasnet in Burladingen: Nur Ringingen hatte Pech

Vier Umzüge rollten und paradierten durch ihre Ortsteile. Einen erwischte der Regen. Trotzdem war’s lustig.
In Gauselfingen, Ringingen, Salmendingen und Melchingen fanden am Rosenmontag Umzüge statt. Den Vogel abgeschossen hat wohl Salmendingen mit sechs Wagen, Fahrzeugen und ähnlich vielen Gruppen. Auftrieb gegeben haben dürfte der dortigen Ortsfasnet der Umstand, dass in diesem Jahr wegen Umbau keine Festhalle zur Verfügung steht. Also konnte kein Sonntags-Maskenball stattfinden – also verlegte man die volle närrische Kraft auf die Straße.