Fasnet in Burladingen: In drei Hallen steppt der Bär

Ausgelassene Bälle mit sehenswertem Programm wurden in Hörschwag, Ringingen und Melchingen mit Musik, Sketchen und Showeinlagen gefeiert.
Voll aufgedreht haben auch in bewährter Weise die Narren von Hörschwag, Ringingen und Melchingen bei ihren großen Bällen. Im kleinsten Burladinger Stadtteil gab man sogar „Vollgas“: „Endlich isch as wieder so weit, Heschwog feirat – weil jetzt isch Fasnetszeit! Am Fasnetsamschdeg, des isch klar, trifft sich im Bürgerhaus dia ganze Narra-Schar“, begrüßte die Vorsitzende Annika Heinzelmann das Publikum im voll besetzen Hörschwager Saal. Das Programm startete mit dem Tanz der Minishowtanzgruppe unter dem Motto „Pinocchio“. Dann ging „NNS – der Narrennachrichtensender“ auf Sendung. Wie jedes Jahr bekamen die Gäste von Florian, Rainer, Christin und Jasmin Heinzelmann sowie Markus Schoser Pleiten Pech und Pannen ihrer Mitbürger serviert. Auch der Showtanz der ehemaligen Garde mit dem Thema „Vaiana“ wurde von den begeisterten Besuchern gefeiert. Weiter heizte die Hexenmusik im Bürgerhaus die Stimmung an, ehe „Frau Posposchil und Frau Hawlitschek“ alias Nicole Huck und Michaela Steiner ihren Sketch zum Besten gaben. „Vollgas – das Rennen beginnt“ hieß es bei der Männershowtanzgruppe. Mit einem großen Finale endete ein sehr unterhaltsamer Bürgerball.