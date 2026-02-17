Fasnet in Burladingen: In drei Hallen steppt der Bär

Voll aufgedreht haben auch in bewährter Weise die Narren von Hörschwag, Ringingen und Melchingen bei ihren großen Bällen. Im kleinsten Burladinger Stadtteil gab man sogar „Vollgas“: „Endlich isch as wieder so weit, Heschwog feirat – weil jetzt isch Fasnetszeit! Am Fasnetsamschdeg, des isch klar, trifft sich im Bürgerhaus dia ganze Narra-Schar“, begrüßte die Vorsitzende Annika Heinzelmann das Publikum im voll besetzen Hörschwager Saal. Das Programm startete mit dem Tanz der Minishowtanzgruppe unter dem Motto „Pinocchio“. Dann ging „NNS – der Narrennachrichtensender“ auf Sendung. Wie jedes Jahr bekamen die Gäste von Florian, Rainer, Christin und Jasmin Heinzelmann sowie Markus Schoser Pleiten Pech und Pannen ihrer Mitbürger serviert. Auch der Showtanz der ehemaligen Garde mit dem Thema „Vaiana“ wurde von den begeisterten Besuchern gefeiert. Weiter heizte die Hexenmusik im Bürgerhaus die Stimmung an, ehe „Frau Posposchil und Frau Hawlitschek“ alias Nicole Huck und Michaela Steiner ihren Sketch zum Besten gaben. „Vollgas – das Rennen beginnt“ hieß es bei der Männershowtanzgruppe. Mit einem großen Finale endete ein sehr unterhaltsamer Bürgerball.

Regen hält Narren nicht ab Nach dem verregneten Umzug am Montagnachmittag ließen sich die Ringinger Narren die Laune nicht verderben: Am Abend verlagerte sich das närrische Treiben in die Festhalle Ringingen – und dort zeigte sich schnell, dass der Fasnetsmontag in Ringingen auch bei Regen ein echter Stimmungsgarant ist. Obligatorisch eröffnet wurde das Programm mit dem Einmarsch der Narrenzunft Ringingen. Vorsitzender David Dietrich begrüßte die Besucherinnen und Besucher und stimmte in seiner Rede auf einen Abend ein, der ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Humor und Tanz stand. Anschließend

Foto: Dieter

übernahmen die Tanzgruppen das Kommando: Mit Marschtänzen der mittleren und großen Garde füllte sich die Halle mit Applaus, Rhythmus und närrischer Energie. Für kräftige Lacher sorgten danach Rosi und Emma (Sabine Bogenschütz und Regina Müller), die wieder allerlei über die Männerwelt zu erzählen hatten. Das Glanzlicht des Abends steuerten die jungen Mitglieder der „Goldenen Mühle“ bei. Sie nahmen die Festhalle mit auf eine Bauwagenparty – inklusive Casting verschiedener „Musiker“, die nacheinander ihr Können präsentierten. Selbst DJ Ötzi mischte sich unter die Kandidaten, was die Stimmung endgültig Richtung Feiermodus schob. Den fetzigen Schlusspunkt setzte die Lumpenkapelle Ringingen. Für weitere musikalische Unterhaltung sorgte das Duo „Manne und Danne“. Ein Feuerwerk der guten Laune brannten auch die Klein-Berliner Humoristen beim Rosenmontagsball in der Melchinger Festhalle ab. Narrenpräsident Stefan Kürsammer begrüßte die bunte Narrenschar in der voll besetzten Festhalle. Florian Schanz und Robin Clementi führten durch das

Foto: Pfister

Programm, das von Prinzessin Leonie eröffnet wurde. Danach zeigte die große Garde ihren Marschtanz. „Frauen lasst euren Körper nicht verschandeln“, sang die Gruppe „Frauen Power“. Lena Barth, Nathascha Pfahler und Hannegret Bausinger berieten sich über Schönheitsoperationen und lästerten über ihre Männer. Zauberhaft wurde es beim Bärentanz unter dem Motto „Harry Potter“, eh die Engel, Monika Menzer-Götz und Phillip Götz, in die Bütt stiegen. Sie glossierten das Dorfgeschehen und hatten die Lacher auf ihrer Seite. Der mickrige Maibaum im letzten Jahr lag ihnen so sehr am Herzen, dass man Uli Barth zum Maibaumbeauftragten ernannten. Dieser spendierte dann dem Elferrat alle fünf Jahre – bis an sein Lebensende – 500 Meter bunte Bändel für den Baum. Dass sie das Tanzen nicht verlernt haben, zeigten die Frauen der Garde „Forever twentynine“. „Anstandslos Taktlos“ (Lena, Uli, Bastian, Dominic Barth, Johannes Schneider und Fabian Graeser) standen als nächste auf der Bühne und sangen gereimte Geschichten aus dem Dorfgeschehen. Weiter erlebte man die große Garde und die Stars der „Klein-Berliner Malle Show“. Egal ob die Schlagerkapitäne Michael Pfahler oder die Feuerwehr Stars, Johannes und Luis Maichle – alle begeisterten das Publikum. Den Abschluss machten die Burghexen mit tollkühnen Pyramiden. Danach wurde in der Melchinger Halle gefeiert, bis das Prinzenpaar zum Frühstück einlud.