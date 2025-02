Fasnet in Burladingen: Das war der „Schmotzige Doschdeg“ in Klein-Berlin

Das war der „Schmotzige Doschdeg“ in Klein-Berlin

Fasnet in Burladingen

1 Prinz Johannes und Prinzessin Nica mit dem Kinderprinzenpaar Dominik Schlaich und Thea Ziemer regieren in Melchingen. Foto: Barth

Die Klein-Berliner Narren laufen zur Hochform auf. Bereits morgens um 9 Uhr wurde am Schmotzige die Grundschule in Stetten u. H., zusammen mit den Spältlesguggern aus Hörschwag und den Rauchkatzen aus Stetten, befreit. Anschließend besuchten die Klein-Berliner Narren den Kindergarten und entließen die Kids zur Fasnet. Nachmittags stürmte die Narrenschar, Elferrat, Prinzenpaar, Hexen und Ehrenmitglieder das Rathaus in Melchingen.