Unter dem alten Fastnachtsmotto „Jedem zur Freud und niemand zum Leid" beginnen auch in Burladingen die tollen Tage. Wann die Narren wo feiern, hat unsere Redaktion zusammengefasst.









„Die Nautle sind so fei, die Nautle sind so fei“, heißt es, wenn die Narren sich in den kommenden Tagen in die Hoch-Zeit des wilden Fasnachtstreibens stürzen. Einen Überblick, wie die närrischen Tage in Burladingen und den Teilorten ablaufen, haben wir zusammengestellt.