Fasnet in Bräunlingen

1 Die gelbe Urhexe ist bei der Fasnet immer vorne mit dabei. In diesem Jahr übernimmt diese ehrenvolle Aufgabe ein neuer Mann, der sich darauf schon freut. Foto: Dagobert Maier

Nur wenn der bisherige Amtsinhaber aufhören will, gibt es einen Wechsel im Häs der gelben Urhexe, welche die Hexenschar anführt. Dieses Jahr ist dies der Fall.









Seinen ersten Auftritt in der neuen Rolle ist am Donnerstag 30. Januar. Im Häs der gelben Urhexe kauert ein neuer Mann dann im Druidenstein, bis er die Papp-Hülle des Steins öffnet, ins Freie springt und so die Geburt der neuen Fasnet symbolisch vollzieht.