Fasnet in Bräunlingen: Urhexen legen feurig los

Eine alte Tradition wird mit dem Sprung der Bräunlinger Urhexen über das lodernde Feuer lebendig. Es ist der Startschuss für die närrischen Tage in der Zähringerstadt.
Wenn die Trommler zum Kelnhofplatz ziehen und die Stadtwehr mit lauten Böllerschüssen die nebelumwaberte, schaurige Hexenszene vor vielen Zuschauern umrahmt, ist klar: In der Narrenhochburg Bräunlingen haben die närrischen Tage begonnen. Zuvor hatte unter lautem Fauchen die gelbe Urhexe den Druidenstein gesprengt und ihre Urgewalt, die dem Winter trotzt, eindrucksvoll unter Beweis gestellt.