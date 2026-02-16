Fasnet in Bräunlingen: Sogar Professor Brinkmann ist zur Stelle

In der Bräunlinger Kernstadt wird Schauspielfasnet gefeiert. Dabei geht es einmal quer durch die Fernseh-Landschaft.
Mit dem Umzug durch die Kernstadt und der närrischen Schauspielfasnet „TV Brillingä“ hatte die Bräunlinger Fasnet zu einem letzten närrischen Höhepunkt in die Narrenhochburg eingeladen. Anders als im vergangenen Jahr mit „Die Bauernkriege“, stand in diesem Jahr ein alltägliches Geschehen auf dem Programm, nämlich ein Blick auf die Fernsehprogramme. Innerhalb der fünf Teilstücke bekamen die zahlreichen Besucher bekannte Sendungen mit vielen närrischen Akzenten und Lokalkolorit zu sehen.