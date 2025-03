Fasnet in Bräunlingen ist besonders: Schwaben ziehen ruhmlos von dannen

Fasnet in Bräunlingen ist besonders

1 Viele Wassermänner und Kirnbergnixen gibt es im Kirnbergsee. Ein buntes Bild wieder einmal bei der Schauspielfasnet. Foto: Dagobert Maier

Schauspielfasnet erntet viel Lob und Anerkennung. Viele Vereine und Gruppen zeigen Spektakel. Sie stellen wehrhaftes badisches Bräunlingen dar.









Link kopiert



Dass Schwaben im badischen Bräunlingen den Kilbighammel erlegen, das geht überhaupt nicht. Letztlich wurden sie von den wütenden Einheimischen nach einem Streit aus dem alten Zähringerstädtchen getrieben und mussten fliehen. Das sahen die zahlreichen Besucher am Montagnachmittag am Fasnetmentig in der voll besetzten Stadthalle bei der Schauspielfasnet 2025: „Die sieben Schwaben auf Abenteuerreise“.