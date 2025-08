Die einzige Frauengruppe der Bräunlinger Narrenzunft besteht seit 20 Jahren und ist fest in der Fasnet etabliert

Die historische Fasnetgruppe der Blumennarren, die einzige Frauengruppe im Fasnethäs der Bräunlinger Narrenzunft, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Damals, vor zwei Jahrzehnten, war das revolutionär.

Dieser Anlass war Grund genug für die Mitglieder, darunter viele Mitgründerfrauen, im Garten von Elmar und Heike Dold bei einem Jubiläumsgartenfest 20 Jahre Blumennarren auf das närrischen Treiben über die Fasnettage 2005 bis 2025 zurückzublicken. Anhand einer Diaschau wurden Bilder bis in die Anfangstage gezeigt, was zu vielen nostalgischen Gesprächen mit einem „Weißt du noch?“ anregte. Natürlich wurde auch mit einem Glas Sekt auf das Jubiläum angestoßen. Zurzeit gehören über 50 Frauen zu der närrischen Gruppe, mit Natalie Müller-Rozier als Obfrau.

Langwieriger Prozess der Anerkennung

Vor 20 Jahren war es ein langwieriger Prozess bis die Blumennarren anerkannt wurden, doch heute sind sie aus der Narrenzunft nicht mehr wegzudenken und gestalten einen großen Teil der Bräunlinger Fasnet mit ihrer Farbenpracht und außergewöhnlichem Häs mit. Die mitgeführten Kinderwagen, die Scheesen, wie sie in Bräunlingen heißen, müssen alt und nostalgisch sein und das Häs muss bestimmte Vorgaben erfüllen.

So diente der Blumenhansel aus den 1930er Jahren als eines der Musterbeispiele für die neuen Häser. Die noble Blässe aus früheren Jahren wurde in die neue Maske mit aufgenommen, wobei die ersten Larven in Bräunlingen geschnitzt und auch bemalt wurden. Das weiße Leinenhäs der Hansel wurde hellbraun eingefärbt und mit Ölfarben bemalt. „Wir müssen ein ölgemaltes Häs anziehen, das nicht bedruckt sein darf“ betonte Natalie Müller-Rozier.

Bei der vergangenen Fasnet konnte man sehen, dass erstmals mehr Nachwuchs bei den Blumennarren als bei den Hanselkindern zu sehen war. Das ist eine vom Narrenrat begrüßte Entwicklung, die aufzeigt, dass die Blumennarren als Familiengruppe einen großen Anteil zum Gelingen und Erhalt der historischen Fasnet mit beitragen.