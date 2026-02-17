Fasnet in Boll: Kinder tanzen sich in die Herzen des Publikums

Beim Kinderball wird eines klar: Tanztraining führt über Teamgeist, Spaß und Selbstvertrauen zum Bühnenerfolg. Nicht nur die Zuschauer sind begeistert.

Wie sehr der Narrenzunft die Jugend am Herzen liegt, bewies der Kinderball, der sich in rund fünf Jahrzehnten zur heutigen Form gewandelt hat. Viele große und kleine Gäste orientierten sich mit originellen Verkleidungen am Motto „Wenn ich groß bin, dann werde ich…“ Auf der Bühne trat der närrische Nachwuchs in die Fußstapfen der stolzen Eltern und Großeltern und wurde für sein Können mit viel Beifall und Lob belohnt.

Der Einmarsch und die Auftritte der Nachwuchsgarde und der Kinderbrauchtumsnarren sowie das Verteilen des Auswurfmaterials im Saal entsprachen dem Vorbild des Bürgerballs. Die jüngsten Mitwirkenden vom Kindergarten Boll, geleitet von Monja Rohr, verbreiteten als wandelnde Smileys „Gute Laune“ mit dem gleichnamigen Stimmungshit. Die Geschwister Merle und Anouk meisterten mit elf und acht Jahren ihre erste Moderation am Mikrofon so souverän, als hätten sie nie etwas anderes getan.

Ein Riesenkompliment

Ausgefeilte Choreografien der zunfteigenen Tanzgruppen zeugten von intensiven Proben. Erfreut überzeugten sich die Zuschauer und Zunftpräsident Veit Heumann vom geglückten Generationswechsel in der Leitung der Nachwuchsgarde, die Luisa Elit und Laura Hafner übernommen haben. Mit dem Showtanz „Arabische Nächte“ und dem Gardemarsch ernteten ihre Teenie-Tänzerinnen enormen Beifall beim Kinderball und zwei Wochenend-Auftritten. Am Bürgerball bedankten sie sich mit Riesenkompliment:

Unsere Empfehlung für Sie Fasnet in Boll Die kleinen Narros und Uhus haben viel Spaß Der Narrensamen und die Bürgerballgruppen sind beim Kinderumzug in Boll feierfreudig unterwegs.

„Ihr habt uns nicht nur trainiert, sondern uns Teamgeist, Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen gegeben. Ihr habt Zeit, Nerven und Liebe in unser erstes gemeinsames Jahr gesteckt, an uns geglaubt und dieses Abenteuer mit uns durchgezogen. Ihr könnt stolz auf Euch sein.“

Narro hat neues Zuhause

Eine astreine Bühnenshow lieferten auch die fröhlichen „Lollipops“, die seit 17 Jahren bei Désirée Langenbacher und Nina Schaudt in den besten Händen sind. Rekordverdächtige 24 Kinder in bunten Latzhosen waren diesmal hochmotiviert dabei und gaben gerne die geforderte Zugabe.

Bei der Verlosung gab es zahlreiche Preise und als Hauptgewinn einen kompletten Kindernarro, den Familie Klein aus Boll mit nach Hause nehmen durfte. Ergänzt wurde das Programm mit Partymusik, Tanzspielen, einer Polonaise und dem Einsatz der Schaumkuss-Schleuder.