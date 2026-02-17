Fasnet in Boll: Kinder tanzen sich in die Herzen des Publikums

Beim Kinderball wird eines klar: Tanztraining führt über Teamgeist, Spaß und Selbstvertrauen zum Bühnenerfolg. Nicht nur die Zuschauer sind begeistert.
Wie sehr der Narrenzunft die Jugend am Herzen liegt, bewies der Kinderball, der sich in rund fünf Jahrzehnten zur heutigen Form gewandelt hat. Viele große und kleine Gäste orientierten sich mit originellen Verkleidungen am Motto „Wenn ich groß bin, dann werde ich…“ Auf der Bühne trat der närrische Nachwuchs in die Fußstapfen der stolzen Eltern und Großeltern und wurde für sein Können mit viel Beifall und Lob belohnt.