Fasnet in Boll

8 Bei einer emotionalen Abschiedsrede zeigten die Tänzerinnen von „Next Move“ beim Bunten Abend ihre Kostüme der letzten 13 Jahre. Foto: Daiker

Bei ihrem Bunten Abend im Hechinger Teilort bot die Narrenzunft Boll ein lustiges Bühnenprogramm. Für etwas Wehmut sorgte aber der letzte Auftritt von „Next Move“.









Zu einem weiteren Höhepunkt im Jubiläumsjahr zündete die Narrhalla Boll ein Feuerwerk der guten Laune in der Festhalle. Mit dem Einmarsch des Elferrates fing der Bunte Abend an: Zum Lied „Wir sind vom Elferrat“ zog dieser auf die Bühne. In Reimform führte anschließend Ira Göckel gut gelaunt durch das Programm.