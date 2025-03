Fasnet in Bochingen

1 Präsident Oliver Essel (von links), Karla Arnold, Gabi Niethammer (beide an diesem Abend im Bauernpaar auf der Bühne), Emilia Bantle und Vizepräsident Timo Rohrer. Foto: Holzer-Rohrer

Beim Bürgerball wurden auch langgediente Mitglieder geehrt. Karla Arnold feierte neben dieser Auszeichnung sogar ihren eigenen Geburtstag.









Die Ehrungen beim Bochinger Bürgerball packte Präsident Oliver Essel in Dankesworte an diejenigen, die in der Bochinger Fasnet individuelle Schwerpunkte setzen, sie mit Leben füllen und nach außen tragen.