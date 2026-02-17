Fasnet in Bisingen: Mit viel Witz, Humor und akrobatischen Kunststücken

Blau-weiß-Ball der Bisinger Hexen begeistert am Fasnetsmontag – In der Hohenzollernhalle war kein Platz mehr zu ergattern.

Der traditionelle Blau-Weiß-Ball der Bisinger Hexen war am Fasnetsmontag der Höhepunkt der Fasnet in der Hohenzollernhalle. D’Oberhex Marcel Sauter und Vize Kai Weisshap begrüßten das Publikum in der vollbesetzten Halle mit den bekannten Schlachtrufen. Das närrische Programm bot zahlreiche Höhepunkte und Zugaben: Über 25 Hexen eröffneten mit ihrem Hexentanz samt akrobatischen Kunststücken und neuen Pyramiden.​

Mit Witz und Humor führten Sauter und Weisshap durchs Programm. Die Butzen Teenies überzeugten mit einem sportlichen Showtanz, die Hexen-Männer sorgten mit ihrer Disco-Nummer für Stimmung und Kondition.

Amore Mio: Fünf charmante Sänger eroberten als „Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys“ (die gibt es wirklich) die Bühne. Foto: Jörg Wahl

Als Büttenredner erinnerte Sauter an das letztjährige Jubiläum und würdigte prägende Fasnetsfiguren wie den Schultes samt Team, Rosi Schmidt und Büttel Ulli Schoy.

Angeheizte Stimmung

​Tänzerisch glänzten die „Allstars“ des TSV Steinhofen, während der Feuerwehr-Sketch für Lacher sorgte. Auch die Hexenfrauen heizten mit ihrem schwungvollen Showtanz die Stimmung weiter an. Musikalischer Höhepunkt: Roy Bianco und die Abbrunzati Boys (alias Nico Berner, Simon Holloch, Moritz Kleinmann, Björn und Kim Koch sowie Michael Ebel) animierten das Publikum mit Italo-Schlagern.

Für ausgelassene Stimmung bis in die Nacht sorgten die Nota-Krätzer aus Hartheim und die Daagdieab Lompa.