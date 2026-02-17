Fasnet in Bisingen: Mit viel Witz, Humor und akrobatischen Kunststücken

Blau-weiß-Ball der Bisinger Hexen begeistert am Fasnetsmontag – In der Hohenzollernhalle war kein Platz mehr zu ergattern.
Der traditionelle Blau-Weiß-Ball der Bisinger Hexen war am Fasnetsmontag der Höhepunkt der Fasnet in der Hohenzollernhalle. D’Oberhex Marcel Sauter und Vize Kai Weisshap begrüßten das Publikum in der vollbesetzten Halle mit den bekannten Schlachtrufen. Das närrische Programm bot zahlreiche Höhepunkte und Zugaben: Über 25 Hexen eröffneten mit ihrem Hexentanz samt akrobatischen Kunststücken und neuen Pyramiden.