Fasnet in Bisingen: Brauchtumsabend sorgt für proppenvolle Hohenzollernhalle

In der proppenvollen Hohenzollernhalle herrschte närrische Stimmung pur und dies bis in die frühen Morgenstunden. Den Hunderten von Besuchern, zum Großteil natürlich die Mitglieder der Zünfte, die zum Freundschaftsring Zollern-Alb gehören, wurde ein buntes Programm geboten.

Närrischer Einmarsch und das Ringlied

Nach dem erfolgten Einmarsch der Daagdieab Lompa zum Bisinger Narrenmarsch hießen Moderator Thorsten Spörl sowie die Zunftanführer Rosi Schmidt, Michael Müller und Marcel Sauter das große Narrenvolk getreu dem Motto „Wir sind schon an guater Flecka“ willkommen. Grußworte hielten zunächst Bürgermeister Roman Waizenegger, Ehrengast Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und – last but not least – Ringpräsident Walter Sieber, der zum Ringlied aufrief. Sie alle würdigten das große Engagement der Zünfte zur Weiterführung der fünften Jahreszeit.

Im Anschluss daran ging es Schlag auf Schlag. Betitelt mit Maskenvorstellung „mal anders“ durften nacheinander die Ringzünfte auf die Bühne kommen und sich und ihr Einzelfiguren kurz vorstellen. Ebenso auch die Gastzünfte. Die Zuschauer waren hellauf begeistert, was nicht zuletzt am Applaus festzustellen war.

„Flotte Hosen“ sorgten für Tanzeinlagen

Die Showballete der Butzen, Hexen und Nichthuldiger u. Kirchamäus bewiesen tänzerisches Können und ernteten damit viel Beifall. Ebenso die Allstars der Zigeunerzunft aus Steinhofen. Alle trugen dazu bei dass die Halle bebte und das Stimmungsbarometer im Saale stieg. Die Männershowtanzgruppe „Flotte Hosen“ aus Stein setzten mit ihren Darbietungen noch einen Trumpf auf.

Die Band heizte anschließend kräftig ein und sowohl auf der Tanzfläche wie auch in der Bar waren Stimmung und Unterhaltung angesagt. Die Lumpenkapelle Daagdieab Lompa aus Bisingen verstand es die Stimmung weiter anzuheizen.