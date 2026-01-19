Fasnet in Bildechingen: Feiern und Tanzen im „Narrendörfle“

Die Narrenzunft Bildechingen bot am Freitag und Samstag ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.
Zwei Tage voller Rhythmus, Farben und närrischer Lebensfreude: Mit dem Bildechinger Narrendörfle bot die Narrenzunft Bildechingen am vergangenen Freitag und Samstag ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, welches die Turn- und Festhalle in ein stimmungsvolles Narrendorf verwandelte. Showtanzgruppen, Hexen und verschiedene Musikformationen sorgten für Begeisterung beim Publikum und ausgelassene Stimmung bis in die späten Abendstunden.