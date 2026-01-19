Fasnet in Bildechingen: Feiern und Tanzen im „Narrendörfle“

Zwei Tage voller Rhythmus, Farben und närrischer Lebensfreude: Mit dem Bildechinger Narrendörfle bot die Narrenzunft Bildechingen am vergangenen Freitag und Samstag ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, welches die Turn- und Festhalle in ein stimmungsvolles Narrendorf verwandelte. Showtanzgruppen, Hexen und verschiedene Musikformationen sorgten für Begeisterung beim Publikum und ausgelassene Stimmung bis in die späten Abendstunden.

Der Freitag stand ganz im Zeichen des Tanzes und der Hexen. Nach der Begrüßung eröffneten die Gastgeber mit dem Showtanz der „Midi Revolution“ das Programm. Die Tänzerinnen zeigten sich wie schwerelos geworden durch die Magie des Universums. Mit viel Ausdruck und kraftvollen Choreographien folgten die Tänze des Narrenvereins Weitingen sowie der Muggaverbrenner Rexingen.

Hexentrank und Schabernack

Wesentlich spektakulärer setzte sich die Gruppe „Dance Revolution“ der Narrenzunft Bildechingen in Szene, die ihr Können mit einem schwungvollen Auftritt gelungen unter Beweis stellte. Ein wenig schaurig wurde es für die Zuschauer mit dem Hexentanz der Narrenzunft Mühringen, die auf der Bühne ihren Hexentrank brauten und mit artistischen Einlagen ihren Schabernack auf der Bühne trieben. Den Höhepunkt setzte der Narrenverein Weitingen mit seiner Showtanzgruppe, die der Metal- und Rock-Musik frönte. In einem beeindruckenden Tempo und mit vollem Körpereinsatz warfen sich die Ladys hoch motiviert in ihren Auftritt und sorgten mit spektakulären Einlagen und artistischem Geschick für grenzenlose Begeisterung und frenetische Jubelstürme bei den Zuschauern.

Brauchtum begeistert

Bei diesem Programmpunkt hielt es kaum einen Narr ruhig auf den Sitzen, und die Weitinger Narren im Publikum taten ihr Übriges, dass die Stimmung auf dem Höhepunkt blieb. Den gelungenen Schlusspunkt des Abends setzte der traditionelle Zunfttanz der Narrenzunft Bildechingen, der mit kräftigem Applaus belohnt wurde und das närrische Treiben würdig abrundete.

Nicht weniger schwungvoll präsentierte sich der Samstagabend. Erneut eröffneten die „Midi Revolution“ das Programm, ehe die Narrenzunft Mühlen mit ihrem Showtanz für weitere Höhepunkte sorgte. Für musikalische Abwechslung und beste Stimmung im Saal zeichneten die „MVO Philharmoniker“ verantwortlich, die mit ihren Klängen das Publikum zum Tanzen und Feiern animierten – mit Erfolg.

Das Hofballett glänzt

Mit viel Energie und Präzision brachte anschließend die „Dance Revolution“ die Bühne erneut zum Beben, bevor das Empfinger Hofballett mit seinem Showtanz einen glanzvollen Akzent setze. Auch wenn für die Besucher der Abend nicht so schnell zu Ende gehen sollte, fieberten die Narren dennoch dem Finale entgegen. Dieses gehörte nämlich den „Shitbulls“ aus Wiesenstetten, die als Guggenmusiker ein absoluter Garant für beste närrische Partylaune sind. Kraftvoll und mit einer beeindruckenden Performance präsentierten sich die Musiker in gewohnter Höchstform und sorgten mit ihrem Auftritt für ein musikalisches Feuerwerk, welches das Bildechinger Narrenwochenende gebührend krönte.