1 In Beffendorf steht wieder das Narrenwochenende mit Fackelumzug bevor. Foto: Wagner

Nach zweijähriger Pause fiebern die Beffendorfer Narren dem kommenden Wochenende entgegen.















Oberndorf-Beffendorf - Die Hagen-Henker Zunft lädt am Samstag, 14. Januar, in den Ortskern ein. Um 18.30 Uhr wird nach dem Zunftmeisterempfang auf dem Schulhof die Narrenfahne gehisst und um 19 Uhr wird mit einem Feuerwerk der 51. Fackelumzug gestartet.

Fackelumzug bahnt sich Weg zur Halle

Angeführt vom Musikverein Marschalkenzimmern eröffnen die Gastgeber den Umzug und bahnen sich gefolgt von den Schwarzwaldhexen aus Peterzell, der Narrenzunft Villingendorf und der Musikkapelle Villingendorf den Weg zur Festhalle.

Die Reihe wird fortgesetzt vom Narrenverein Gruol, der Musikkapelle Neukirch und den Harzmännern aus Vaihingerhof, der Hecke-Pfiefer Narrenhgilde Locherhof, der Narrenzunft Deilingen-Delkhofen mit ihrer Guggenmusik Bockdobelpfupfer und den Epfelschittlern aus Willerschbach.

Startschuss bereits am Freitag

Die Erzknappen Tennenbronn mit ihrer Guggenmusik Alcaputti, die Geister der Speckmockelzunft Bösingen, sowie die Funkenhexen aus Spaichingen und die Hägen der Hagen-Henker Zunft werden den Fackelumzug beschließen. Danach geht es in die Festhalle, wo die teilnehmenden Zünfte ihr Bühnenprogramm aufführen, bevor "Die 2 Hofemer" mit Musik den Abend ausklingen lassen.

Das Narrenwochenende startet allerdings schon am Freitag mit dem Showtanzabend in der Festhalle, bei dem zahlreiche Garden und Tanzgruppen auf der Bühne auftreten werden. Neben den Gastgebern werden auch die Zünfte aus Dornhan, Winzeln, Waldmössingen, Seedorf, Hochmössingen, Fluorn, Villingendorf, Bösingen und Boll an diesem Abend vertreten sein. Nach den Auftritten und in den Pausen wird DJ Eile aus Bösingen am Mischpult stehen und die Besucher auf die Tanzfläche bitten.

Spenden werden gesammelt

Am Sonntag steht ab 11 Uhr der abschließende Frühschoppen auf dem Programm. Die "Fitzger" treten nach achtjähriger Pause auf und greifen dabei auf ein großes musikalisches Repertoire zurück. Wie vor der Corona-Pause wird es an diesem Vormittag wieder eine Spendensammlung für den Förderverein krebskranke Kinder Tübingen geben. Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen gesorgt und am Sonntag wird zudem ein Mittagstisch angeboten. Auch die Narrentombola kehrt wieder zurück.