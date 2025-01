1 Ein Highlight war die Taufe der neuen Balinger Loable. Foto: Narrenzunft Balingen

Die Balinger Narrenzunft hat bereits an Dreikönig neue Mitglieder aufgenommen. Die Balinger Fasnet ist zwar nicht die älteste, aber sie steckt voller Wachstumspotenzial.









Am Dreikönigstag, 6. Januar, geben sich Sternsinger und Fasnetsnarren die Klinke in die Hand – so auch in der Kreisstadt. Andreas Hebrank, Vorsitzender der Narrenzunft Balingen, berichtet über den Start der diesjährigen Fasnet und was alles noch geplant ist.