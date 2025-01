Beim Hexaheuler-Ball erlebten die Besucher in der Weißenbachhalle ein tolles Programm. Neben Showtänzen brachten fünf Guggenmusiken die Halle zum Beben, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter, den Freudenstädter Hexa-Heulern und dem Musikverein Mitteltal.

Von den Hexa-Heulern begrüßte Jochen Sprenger die große Narrenschar. Ein Dank ging an alle Helfer, so auch an die Feuerwehr Mitteltal und das DRK.

Gleich zum Auftakt startete die bunt kostümierte Guggenmusik Dannazäpflen aus Schielberg mit einem echten Kracher. Schon ihr Einmarsch zu „Warriors of the World“ kam gut an, bevor sie die Halle mit weiteren Stücken noch richtig aufmischten.

Zugaberufe als Lohn für Männertanzgruppe

Die „Taktlosen“, eine reine Männertanzgruppe, tobten sich auf der Bühne tänzerisch aus und wurden für ihren Auftritt mit Zugaberufen belohnt. Mit Schwung schritt dann die Guggenmusik Granada-Fetza aus Deizisau in die Halle und brachte jede Menge gute Laune mit, die ansteckend war.

Die SGH Schwarzwaldmädle aus Hallwangen erfreuten die Besucher mit ihrem schwungvollen Tanzauftritt. Aus Heitersheim reiste die Guggenmusik „S-Hoch 3“ an. Dass sie musikalisch ihr Handwerk verstehen, belegten die Musiker von der ersten Sekunde an, so dass die Stimmung weiter anstieg.

Ausverkauft war der Hexaheuler-Ball in der Weißenbachhalle. Foto: Anna-Lena Züfle

Der musikalische Leiter Timo Gaiser hatte seine Truppe voll im Griff. Die gerappte, gesungene Version von „In The End“ begeisterte das Publikum. Die musikalische Regie zwischen und nach dem Programm übernahm DJ Flixxe, der weit bis in die Nacht das Volk zum Tanzen und Singen brachte.