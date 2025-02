Fasnet in Bad Rippoldsau-Schapbach: Schnurrgruppen präsentieren sich geistreich und spöttisch zugleich

Preise auf neuem Höchststand Wird Kaffee zum Luxusgut? Das sagen Röster im Kreis Freudenstadt

Rohkaffee wird auf dem Weltmarkt immer teurer. Unsere Redaktion hat bei Röstereien im Kreis Freudenstadt nachgefragt, was die Gründe dafür sind und ob auch die Verbraucher in Zukunft tiefer in die Tasche greifen müssen.