Fasnet in Bad Rippoldsau-Schapbach: Schnurranten nehmen Land und Leute ins Visier

Vier Schnurrgruppen waren am Wochenende in drei Lokalen in Schapbach unterwegs. Die Hamperle-Harmonie sorgte für Stimmung.
Überall volle Lokale, ausgelassene Stimmung und Schnurranten in Bestform: Der Schnurrabend des Hamperlevereins Schapbach am Samstag ließ keine Wünsche offen. Nahezu vier Stunden lang nahmen die Schnurranten geistreich und spöttisch Land und Leute ins Visier. Vier Schnurrgruppen zogen durch die voll besetzten Lokale vom Pfarrheim, in „Albans Sonne“ und in den Kuhstall des Alisehofs.