Fasnet in Bad Rippoldsau-Schapbach: Beim Sportlerball wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert

Es war ein Ball der Superlative, der Sportlerball am Samstagabend in der proppenvollen Festhalle in Bad Rippoldsau-Schapbach. Das Motto lautete „Im legendären Gasthaus Sternen brennt noch Licht, der Letzte bläst die Kerzen aus“. Mehr als drei Stunden wurde von allen Abteilungen des Sportvereins (SV) ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zahlreiche kostümierte Gruppen waren gekommen und feierten bis früh am Morgen mit dem SV.

Das „Starzach-Duo“, eine Live-Band, sorgte von Beginn an für beste Stimmung. Polonaise, Schunkelrunden und diverse Auftritte gehörten mit dazu.

Charmant und mit viel Witz und Esprit führten Uwe Weis, Jens-Mathias Bächle und Mäx Arnold, der auch als „Sternenwirt“ fungierte, durch das Programm. Sie saßen auf grünen Stühlen und trugen grüne Trikots wie zu Gründerzeiten des Sportvereins.

Der SV hatte auch eine „Sportler-Band“ mit Frontmann Fabian Oehler engagiert, die mit dem Titel „Wunder gibt es immer wieder“ das Programm eröffnete. Danach begeisterte die Jugendgarde aus Bad Rippoldsau mit einem Tanz.

Die A- und die B-Jungend des SV übten sich in einem Sketch in Gestik und Komik. Unter dem Motto „Früher war alles besser“ gefielen die aktiven SV-Fußballer. Zwischendurch sorgte die „Bühnen-Crew“ mit Marco Thörmer, Alex Faist, Simon Kaluza, Robert Kaluza und Julian Faist immer wieder für lustige Einlagen auf der Bühne und bereicherten so das bunte Programm.

Die neuesten Nachrichten von Schapbach und Umgebung, köstlich vorgetragen von SV-Vorsitzendem Uwe Weis und Jens-Mathias Bächle, durften im Programm nicht fehlen. Sie berichteten auch vom Stuhlproblem im Bad Rippoldsauer Kurhaus.

Wie beim Sportlerball zu erfahren war, hat sich die Abteilung Turnen aufgelöst, weil es in die Sporthalle rein regnet, daher seien sie jetzt „Schwimmer“. Mit allerlei lustiger Akrobatik und spektakulären Darbietungen begeisterten sie das beifallsfreudige Publikum.

Die SV-Damen mit Moderator Jonas Schmid stellten die ganzen Generationen mit ihren Trainern seit der Gründung vor 27 Jahren vor. Es gab auch ein Quiz. Der Sieger erhielt ein Geschenk.

Eine Bereicherung beim Sportlerball war die Tanzgruppe „No Name“ aus Bad Rippoldsau.

Die AH-Fußballer um AH-Leiter Horst Weis hatten sich dieses Jahr die Zeitreise der vergangenen 50 Jahre vorgenommen – eine Demonstration, die wahre Lachsalven hervorrief. Die Turner waren im Jahr 1926 die Gründer des SV Schapbach und so wurden auch turnerische Übungen gezeigt. Ein Leichtathlet verkörperte sehr gekonnt Kurt Schmieder, der Gemeinderat hatte zudem Geburtstag. Zum Abschluss führten sie den Bienentanz, den die Tanzgruppe „Diamonds“ vor Jahren aufführte, mit großem Jubel vor. Dafür gab es regelrechte Jubelstürme.

Mit dem Lied „Wir haben oben gute Laune“ mit Frank Schmid am Akkordeon und großem Beifall verabschiedeten sich die AH-Fußballer.

Vorsitzender Uwe Weis erinnerte an das 100-jährige Bestehen des SV Schapbach, das vom 24. bis zum 27. Juli gefeiert wird. Die darauffolgenden Stunden gehörten dem „Starzach-Duo“, das mächtig aufdrehte.