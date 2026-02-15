Fasnet in Bad Rippoldsau-Schapbach: Beim Sportlerball wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert

Der Sportlerball des Sportvereins Schapbach war nach dem dreistündigen Programm noch lange nicht zu Ende.
Es war ein Ball der Superlative, der Sportlerball am Samstagabend in der proppenvollen Festhalle in Bad Rippoldsau-Schapbach. Das Motto lautete „Im legendären Gasthaus Sternen brennt noch Licht, der Letzte bläst die Kerzen aus“. Mehr als drei Stunden wurde von allen Abteilungen des Sportvereins (SV) ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zahlreiche kostümierte Gruppen waren gekommen und feierten bis früh am Morgen mit dem SV.