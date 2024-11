Stolze 100 Jahre wird die Narrenzunft Bad Dürrheim im kommenden Jahr alt und feiert das am 8. und 9. Februar mit einem großen Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch- Alemannischer Narrenzünfte.

Aber nicht nur das: Den runden Geburtstag hat die Zunft zum Anlass genommen, einen Blick auf ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu werfen. Unter dem Titel „Das Salz in der Suppe – Fasnet in der Salinenstadt Bad Dürrheim“ ist so ein Buch entstanden, das Geschichte und Geschichten rund um die Narrenzunft Bad Dürrheim erzählt – passend zu 100 Jahren auf 100 Seiten und in einer Aufmachung, die Tradition und Moderne verbindet.

Ein bebilderter Zeitstrahl zeigt nicht nur die markanten Daten der Zunfthistorie, sondern ordnet passend dazu wichtige Ereignisse in der Stadt und der großen Politik ein.

Aktuelle Fotos und historische Aufnahmen

Ausdrucksstarke aktuelle Fotos und interessante historische Aufnahmen rahmen die Kapitel zu Zunftgeschichte, Dürrheims Fasnet auf der Straße und im Saal, die Vorstellung von Narro, Salzhansel, Fanfarenzug, Siedergilde, Salzgeist und Altnarr ein. Mehrere Seiten sind außerdem dem Narrensamen und damit den Hästrägern von morgen gewidmet. In zahlreichen privaten Alben wurden dafür Fotos gesucht und gefunden. Dem Aufruf, der Narrenzunft Bilder für das Buch zur Verfügung zu stellen, sind viele Dürrheimer Bürger gefolgt, freuen sich die Zunftverantwortlichen und das vierköpfige Redaktionsteam. Die Aufnahmen wurden digitalisiert und stellen nun wertvolle Dokumente für das Zunftarchiv dar. In diesem wurde nach spannenden Geschichten und lustigen Begebenheiten gesucht.

Warum etwa war in früheren Kassenberichten von Alimenten die Rede? Was beispielsweise hat es mit einer Einladung der Narren nach Malta auf sich? Warum ritt der einstige Bürgermeister Weissenberger auf einem Esel im Umzug mit? Und wie kam es zu einem besonderen Eintrag ins Freundschaftsbuch eines kleinen Dürrheimer Buben? Die Antworten und weitere Anekdoten finden sich im Bildband. Die Narrenzunft hofft auf viele interessierte Käufer und damit auf die Unterstützung ihrer Arbeit für ein besonderes Brauchtum in der Stadt. Das Buch, da ist sich der Narrenrat einig, gehört in jedes Dürrheimer Bücherregal – wie das Narro zum Narri. Und es macht sich auch gut als Geschenk unterm Christbaum.

„Das Salz in der der Suppe – Fasnet in der Salinenstadt Bad Dürrheim“ kann bei Morys Hofbuchhandlung, Bäckerei Fischerkeller, Astrids Haarwerkstatt Schnipp-Schnapp, der Tourist-Information der Kur-und Bäder GmbH, Praxis Götz, im Narrenschopf und über die Narrentreffen-Homepage der Narrenzunft Bad Dürrheim unter www.landschaftstreffen2025.de gekauft werden. Der Preis beträgt 27 Euro.