Fasnet in Altdorf: Kindergarten verwandelt sich in eine Walt Disney-Welt

An der Fasnet kann jeder in eine neue Rolle und in eine neue Welt schlüpfen. Im katholischen St.-Elisabeth-Kindergarten steht zur fünften Jahreszeit alles unter dem Motto „Walt Disney“. Und auch die Narren mussten sich am „Schmotzigen“ anpassen.

Schon in den Wochen vor der diesjährigen Fasnet, drehte sich im katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Altheim alles um das Thema Walt Disney. Gespannt hörten die Kinder den Geschichten von Eiskönigin Elsa und ihren Freunden, Mogli und den Bewohnern des Dschungels aus dem Dschungelbuch, Arielle und ihren Meeresbewohnern, Winnie Pooh und seinen Freunden zu. Sie spielten, sangen, tanzten, experimentierten und bastelten dazu.

Langsam verwandelte sich der Kindergarten, in jedem einzelnen Raum, in eine wunderbare Filmwelt – wie von Walt Disney’s Hand erschaffen.

Stationen unter dem Motto „Walt Disney“

Um gut auf die Altheimer Fasnet vorbereitet zu sein, besuchten auch in diesem Jahr Ute Singer und Sonja Wetzler von den Mogglafressern und den Fronleuten den Kindergarten. Die beiden Närrinnen stellten den Kindern in einer großen Runde die Geschichte der beiden traditionellen Fasnetsgruppen Altheims, das Häs und die Masken vor. Die Masken durften die Kinder auch selbst aufsetzen.

Und dann war es soweit. Am „Schmotziga“ gab es unter dem Motto „Ob Arielle, Balu oder Mickey Mouse, in Disney’s Welt sind alle zuhaus!“ viel Spaß, Musik und Tanz. In den Räumen wurden verschiedene Stationen angeboten, wie das „Schätze suchen auf dem Meeresgrund“, „Fische aufwickeln“, „Disney’s Figuren umwerfen“.

Die Showtanzgruppe der Narrenzunft Altheim ist ein Highlight. Foto: Carmen Hirth

Im „Künstlerzimmer“ konnten die Kinder ein „Schüttelbild“ mit ihren Lieblingsfiguren basteln, Schlangen auffädeln und Fische mit Fischer-Tip basteln. In der Fotostation wurden sie in ihren Kostümen vor dem Disney-Schloss zur Erinnerung fotografiert. In der Halle war Walt Disney-Disco mit fetziger Musik und im Bewegungsraum war ein Parcour, in dem die Kinder mit viel Geschick, über herausfordernde Hindernisse hinweg, in einem Körbchen Eiskristalle, Schlangen, Spinnen, Müll aus dem Meer und Honig sammeln musste.

Um 11 Uhr sind dann die Narren der Narrenzunft Altheim und die Eltern in den Kindergarten gestürmt. Mit einem kräftigen „Narri, Narro, Altheimer Krabba fliaget no“ und dem „Rucki-Zucki-Disneylied“ wurden alle herzlich begrüßt. Gemeinsam erlebten die Kinder und die Gäste ein buntes Programm.

Auch die Narren wurde zu Disney-Charakteren

Die Narren mussten sich als erstes als Disney Figuren verkleiden, die die Kinder erraten durften. In diesen Rollen führten die Narren auch einen kleinen Sketch vor. Außerdem mussten sie ihre Hände solange wie irgend möglich in Eiswasser halten. Zwei Narren mussten mit Affenmasken versuchen eine Banane zu essen.

Auch die Elefantenparade aus dem Dschungelbuch durfte nicht fehlen. Ein spontanes Highlight war der Auftritt der Showtanzgruppe der Narrenzunft Altheim, die alle mit ihrem „Raben-Rock“ begeisterten.

Die Elefantenparade aus dem Dschungelbuch durfte nicht fehlen. Foto: Carmen Hirth

Anschließend waren alle großen und kleinen Narren im Kindergarten an den Stationen beschäftigt. Zwischendurch konnten sie sich im Walt Disney Studio Restaurant, an dem reichlich gedeckten Büffet, das mit den mitgebrachten Speisen der Eltern und den gespendeten Butterbrezeln des Kindergartenfördervereins gedeckt war, stärken.