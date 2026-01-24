Fasnet in Albstadt-Ebingen: Unesco würdigt Narrenzunft Schlossbergturm

Zwei besondere Anlässe zum Feiern hatte die Narrenzunft Schlossbergturm bereits in dieser Fasnetssaison.
Die Ebinger Narrenzunft Schlossbergturm besteht seit dem Jahr 1985. Nach der großen Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr hat der Verein zum Auftakt der diesjährigen Fasnetssaison erneut Grund zum Feiern. Denn: Die über 300 Mitglieder starke Zunft wurde kürzlich offiziell in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen Unesco aufgenommen. Jüngst wurde die Urkunde offiziell von Klaus Gluitz, Ringpräsident des Alb-Lauchert-Rings, und seiner Stellvertreterin Anita Gauggel übergeben.