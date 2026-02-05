Fasnet in Albstadt: Diese Straßen sind wegen des Umzugs in Ebingen gesperrt

Wegen des Umzugs am Sonntag werden Teile der Ebinger Innenstadt für den Verkehr gesperrt.
Die fünfte Jahreszeit läuft auf Hochtouren, in Ebingen steuert man dem Highlight der diesjährigen Fasnet entgegen: Am kommenden Sonntag, 8. Februar, findet in der Ebinger Innenstadt von 13.30 Uhr bis zirka 15.30 Uhr der Fasnetsumzug statt, der sich bereits ab 12 Uhr in der Gottlob-Hummel-Straße, der Hohenzollernstraße von Langwatte bis Grüngrabenstraße und auf dem Vorplatz der Schlossberg-Realschule aufstellt.