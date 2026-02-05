Fasnet in Albstadt: Diese Straßen sind wegen des Umzugs in Ebingen gesperrt
1
Diverse Zufahrten werden gesperrt. Foto: pixabay/manfredrichter

Wegen des Umzugs am Sonntag werden Teile der Ebinger Innenstadt für den Verkehr gesperrt.

Die fünfte Jahreszeit läuft auf Hochtouren, in Ebingen steuert man dem Highlight der diesjährigen Fasnet entgegen: Am kommenden Sonntag, 8. Februar, findet in der Ebinger Innenstadt von 13.30 Uhr bis zirka 15.30 Uhr der Fasnetsumzug statt, der sich bereits ab 12 Uhr in der Gottlob-Hummel-Straße, der Hohenzollernstraße von Langwatte bis Grüngrabenstraße und auf dem Vorplatz der Schlossberg-Realschule aufstellt. ​

 

Ab 13.30 Uhr bewegt sich der Umzug über die Hohenzollernstraße – Grüngrabenstraße – östliche Schütte – Obere Vorstadt – Fußgängerzone Marktstraße – Kurt-Georg-Kiesinger-Platz – Grüngrabenstraße zurück zur Hohenzollernstraße. Die Auflösung des Umzuges erfolgt anschließend im Bereich Sigmundstraße/Hohenzollernstraße.

Kein Durchkommen

Die für den Umzug benötigen öffentlichen Verkehrsflächen (unter anderem sämtliche Zufahrten zur Innenstadt) werden hierfür gesperrt und sind somit in der Zeit von 10 Uhr bis zirka 18 Uhr nicht befahrbar. Das gibt die Stadtverwaltung vorab in einer Mitteilung bekannt.

Ebenso können die zentralen Innenstadthaltestellen „Bürgerturm“ in der Bahnhofstraße am Sonntag in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr nicht mehr angefahren werden. Als Ersatzhaltestellen dienen deshalb die Haltestellen am Busbahnhof.

 