Fasnet in Aichhalden: Welche Zünfte am Jubiläumswochenende teilnehmen

Zum 90-jährigen Bestehen der Narrenzunft Aichhalden ziehen am Jubiläumswochenende zahlreiche Zünfte durch die Ortsmitte. Das sind die Aufstellungen der beiden Umzüge.
Im Rahmen des großen Narrentreffens anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Narrenzunft Aichhalden haben sich viele Zünfte aus der Region für den Fackelumzug am Freitag, 23. Januar sowie für den Kindernarrensprung am Samstag, 24. Januar angekündigt. Beide Umzüge führen durch die Ortsmitte und bilden zentrale Höhepunkte des Jubiläumswochenendes.