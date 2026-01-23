Fasnet in Aichhalden: Welche Zünfte am Jubiläumswochenende teilnehmen

Zum 90-jährigen Bestehen der Narrenzunft Aichhalden ziehen am Jubiläumswochenende zahlreiche Zünfte durch die Ortsmitte. Das sind die Aufstellungen der beiden Umzüge.

Im Rahmen des großen Narrentreffens anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Narrenzunft Aichhalden haben sich viele Zünfte aus der Region für den Fackelumzug am Freitag, 23. Januar sowie für den Kindernarrensprung am Samstag, 24. Januar angekündigt. Beide Umzüge führen durch die Ortsmitte und bilden zentrale Höhepunkte des Jubiläumswochenendes.

Der Fackelumzug am Freitag, 23. Januar, beginnt um 19 Uhr. Die Aufstellung erfolgt an der Sulgener Straße/Hauptstraße bei der Tankstelle. Von dort zieht der Umzug über die Hauptstraße zur Josef-Merz-Halle, wo anschließend der feierliche Einmarsch und der Fassanstich zum Waldgau-Brauchtumsabend stattfinden. Das ist die Aufstellung.

Startnummer 1. Narrenzunft Aichhalden

2. Katzenzunft Hardt

3. Hagen-Henker-Zunft Beffendorf

4. Narrenzunft Dornhan

5. Narrenzunft Alpirsbach

6. Narrengilde Glatt

7. Narrenzunft Schnecken Bettenhausen

8. Narrenzunft Winzeln

9. Narrenzunft „Klein-Bayern“ Fluorn

10. Narrenzunft Leinstetten.

Am Samstag, 24. Januar, steht ab 13 Uhr der Nachwuchs im Mittelpunkt. Bereits um 12.15 Uhr zeigen die Aichhalder Kinderhexen einen neu einstudierten Tanz am Engelplatz neben der Kirche. Die Umzugsaufstellung für den Kindernarrensprung sieht wie folgt aus.

Startnummer 1. Narrenzunft Aichhalden

2. Erzknabberteufel Aichhalden

3. Hexen-Zunft Rötenberg

4. Mühle-Hexen Aichhalden

5. Narrenzunft Leinstetten

6. Narrenzunft „Klein-Bayern“ Fluorn

7. Narrenzunft Winzeln

8. Katzenzunft Hardt

9. Narrengilde Pfrieme-Stumpe Tennenbronn

10. Narrenzunft Sulgen

11. Narrenzunft Schnecken Bettenhausen

12. Narrengilde Glatt

13. Narrenzunft Schiltach

14. Baronen-Gilde Lackendorf

15. Narrenzunft Alpirsbach

16. Narrengesellschaft Hooriger Hund Sulzbach

17. Narrenzunft Dornhan

18. Hagen-Henker-Zunft Beffendorf

19. Speckmockelzunft Bösingen

20. Heulicherzunft Mariazell

21. Hecke-Pfiefer Locherhof

22. Raupenzunft Seedorf

23. Narrenzunft Dietingen

24. Schoaf-Hexen Weiler

25. Holzäpfelzunft Dunningen

26. Narrenzunft Waldmössingen.

Nach dem Kindernarrensprung folgt ein närrischer Nachmittag in der Festplatzanlage sowie in der Josef-Merz-Halle. Der Samstagabend gehört ganz den Hexen: Beim großen Hexenball sorgen zahlreiche Garden, Show- und Hexengruppen für ein abwechslungsreiches und aufregendes Programm bis tief in die Nacht.