Fasnet in Aichhalden: Teufelsnacht lockt Zünfte aus nah und fern an

1 Die gastgebenden Erzknabberteufel bei der Teufelsnacht im vergangenen Jahr. (Archivfoto) Foto: Benner

Ein Highlight der Fasnet in Aichhalden steht bereits vor der Tür: Die Teufelsnacht der Erzknabberteufel findet am Samstag, 11. Januar, zum 33. Mal statt. Dutzende Zünfte aus nah und fern beteiligen sich wieder an Umzug und Teufelsball.









Um 19 Uhr startet das Feuerwerk – diesmal an der Ecke Stiegelacker-/Johannes-Summ-Straße – und zur selben Zeit der Nachtumzug. Der Umzug führt laut Ankündigung der Erzknabberteufel über die Hauptstraße zur Festplatzanlage und zur Josef-Merz-Halle, wo der Teufelsball mit Programm in beiden Hallen beginnt. In der Festplatzanlage sorgt DJ NoW und in der Josef-Merz-Halle DJ N!K und DJ Gruschl für Stimmung. Auch dieses Jahr sind wieder die Floriansbar der Feuerwehr und die Piratenbar der Ortsbauern geöffnet.