In Salzschleckerhausen regiert die Fasnet. Was am Auseliga mit der Schülerbefreiung, dem Kinder- und Hemadglonkeromzug begann, mündete am Sonntag in einen bunten Umzug.









In Stetten begann am Morgen des Schmotzigen Dauschteg die Fasnet mit dem Sturm der Ortschaftsverwaltung. Nachmittags bildete ein kleiner Umzug, der von den beiden örtlichen Narrenvereinen Salzschlecker und Schaiblin-Hexa und der „Lombakabell“ zur Kinderfasnet in die Glückaufhalle begleitet.Stetten

Angeführt von der „Lombakabell“ zogen am Abend des Auseliga die Hemadglonker in weißer Nachtgewandung durch Stettens Straßen, im Schlepptau den Narrenbaum.

Viele Zuschauer säumten den Straßenrand, um dem nächtlichen närrischen Treiben beizuwohnen. Zuerst wurde der Narrenbaum in der Ortsmitte aufgestellt, im Anschluss folgte die Entmachtung von Ortsvorsteher Walter Stocker durch Benny Preis, einer der vier Chefs des Narrenvereins „Salzschlecker“.

Dass nun nach zwei Coronajahren endlich wieder eine „normale“ Fasnet gefeiert werden konnte, darüber freuten sich beide. Auch wenn Ortsvorsteher Stocker den Rathausschlüssel für fünf Tage herausrücken musste, so konnte ihn Benny Preis doch beruhige, dass die Narren nicht alles auf den Kopf stellen werden. „Drum Walter, lass ons Narra jetzt regiera. No koi Angscht, mir werdet di et blamiera! Wir Narren sind an dieser Stelle unverdrossen, werden machen nichts zum Bossen!“

Anschließend zog die Fasnetsgesellschaft zur Glückaufhalle, wo weiter ausgelassen gefeiert wurde.Haigerloch-Stetten.

Trotz Regenwetter säumten beim Umzug am Sonntagnachmittag viele Zuschauer die Straßen von Stetten um die zehn teilnehmenden gruppen zu sehen

Traditionell führte der Narrenverein mit Narrenrat, Tanzgarde, Trommler- und Fanfarenzug, Salzschlecker-Figuren und Essensträgern den närrischen Lindwurm an. Hinter ihnen trieben die Stettener Schaiblin-Hexa, denen wiederum die Lombakabell Stetten kräftig den Marsch blies, ihr Unwesen. Gesitteter präsentierte sich der Narrenverein Bad Imnau mit seinen kleinen Gardetänzerinnen. Gruselig und zum Fürchten schön kamen die erste Freie Narrenzunft „Gwitterhexen Ofterdingen“ und die Narrenzunft „Linkenbolder Höhlagoischter“ aus Onstmettingen daher. Elegant, im schwarzen Frack präsentierte sich der Sportverein als Pinguine. Frostigen Besuch gab’s zudem von einer Gruppe Eskimos, die ihre Angeln mit Fischen daran in die Zuschauer auswarfen. Die Gruppe um Konrad Wiget - in wunderschöne venezianische Kostüme gekleidet - feierte Karneval in Venedig. Sogar Gondeln hatten sie mit dabei und anstelle der berühmten „Rialto“-Brücke hatten sie die „Stettener Säuferbrücke Canale Grande im Schlepptau.

Vor der Metzgerei Klingenstein bewirtete der Sportverein mit Roten Würsten. Rund um den Engel hatten die Gaststätte und verschiedene Besenwirtschaften geöffnet, während im Schulhof Narrenparty gefeiert wurde.