Fasnet im Zollernalbkreis: Narrenzunft Heiligenzimmern feiert Jubiläum

Mit einem zweitägigen Narrenfest hat die Narrenzunft „Harzklumpen“ Heiligenzimmern am Wochenende ihren Eintritt ins Schwabenalter ausgelassen gefeiert.
Der Startschuss für das Jubiläum fiel mit einem ohrenbetäubenden Knall und einem Mini-Feuerwerk am Freitagabend als Auftakt für den schaurig-schönen Nachtumzug. Zahlreiche Zuschauer säumten die Hauptstraße, durch die sich der närrische Lindwurm zog. Allen voran marschierte die einheimische Zunft mit ihren Vorsitzenden Achim Stehle und Jan Kotz. Die Tanzgarde in ihren lila Kostümen, die wilden Harzklumpen, die farbenfrohen Fenässle sowie die ungestümen Horgahexa zeigten das breite Spektrum der Narrenzunft und heizten mit Begleitung des Musikvereins Heiligenzimmern die Stimmung gleich richtig an.