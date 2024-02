Die fünfte Jahreszeit befindet sich mit vielen regionalen Veranstaltungen auf dem Höhepunkt, bei denen ausgelassen getanzt und gefeiert wird.

Doch die fröhliche Stimmung kann schnell, vor allem bei zu viel Alkohol, in eine andere Richtung umschlagen.

Goldene Regeln für Narren

Deshalb hat das Polizeipräsidium in Konstanz Tipps für alle feierfreudigen Narren.

1. Zeigen Sie gegenseitigen Respekt für eine friedliche Feier. Dies bedeutet, immer die Grenzen anderer Personen zu respektieren, sowohl physisch als auch verbal. Ein Nein ist dabei als ein Nein zu akzeptieren. Egal wie ausgelassen die Feier ist, eine Grenzüberschreitung ist nie zu entschuldigen

2. Bedenken Sie Ihre Grenzen bei dem Umgang mit Alkohol. Bleiben Sie immer handlungsfähig und „Herr der eigenen Sinne“.

3. Der Jugendschutz gilt auch an Fastnacht. Wer Jugendlichen unter 16 Jahren Alkohol oder unter 18 Jahren Spirituosen ausschenkt,riskiert hohe Geldstrafen.

4. Kein Alkohol am Steuer: „Wer trinkt, fährt nicht - Wer fährt,trinkt nicht.“ Lassen Sie das Auto stehen und benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Denken Sie am nächsten Tag auch an den Restalkohol, der noch im Blut sein kann.

5. Vorsicht vor K. O. Tropfen. Nehmen Sie keine Getränke von fremden Personen an und lassen Sie Ihre Getränke niemals unbeaufsichtigt. Haben Sie den Verdacht, dass Ihnen etwas in das Getränk gemischt wurde, wählen Sie umgehend den Notruf 112.

6. Achten Sie bei Fastnachtsumzügen oder anderen Veranstaltungen auf Ihre Wertsachen. Lassen Sie Wertgegenstände, die Sie nichtbrauchen, zuhause. Tragen Sie Geld und Handy möglichst nah am Körper. Taschendiebe nutzen die ausgelassene Stimmung und das Gedränge aus, um unbemerkt Wertgegenstände zu entwenden.

7. Zeigen Sie Zivilcourage. Helfen Sie Personen, die sich in einer Gefahrenlage befinden oder anderweitig Hilfe benötigen. Bringen Sie sich dabei aber nie selbst in Gefahr. Das Absetzen eines Notrufes kann schon entscheidend sein.

8. Für eine sichere Fastnacht sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste verstärkt im Einsatz. Halten Sie dementsprechend die Rettungswege frei.