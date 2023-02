1 Für Fasnets-Muffel gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis viele Fluchtmöglichkeiten. Foto: © Günter Albers - stock.adobe.com/Guenter Albers

Alleine im Oberzentrum gibt es 40 Narrenvereine – im Schwarzwald-Baar-Kreis sogar über 500.

Umzüge, Narrengerichte und buntes Treiben auf den Straßen – die Kostümierten haben das Zepter in allen Gemeinden der Region vom Schmotzigen Donnerstag bis Aschermittwoch fest in der Hand. Und doch gibt es einige Fasnet freie Zonen, Oasen in der Umgebung, wohin sich zurückziehen kann, wer nicht verreist und sich doch nicht ins närrische Treiben stürzen möchte:

Abtauchen

Die Bäder im Schwarzwald-Baar-Kreis haben geöffnet. Egal, ob man lieber Ein-, Abtauchen oder sich in der Sauna räkeln möchte – Narren im Häs dürften sich dorthin wohl kaum verirren.

Eine Oase der Erholung beispielsweise ist die Bregnitzhofsauna bei Königsfeld. Foto: Weisser

Geschichte erleben im Museum

Ein Museumsbesuch hingegen will wohl geplant sein. Viele Museen in der Region locken derzeit zwar gerade mit interessanten Schauen, aber einige Häuser haben während der Fasnet geschlossen – vorab also unbedingt über die Öffnungszeiten informieren, gegebenenfalls anrufen. So ist es für all jene, die sich für Schwenningens Geschichte als Uhrenmetropole interessierten, zwar höchste Zeit, die Sonderausstellung „Vor dem Uhrknall – Zeit und Leben im Dorf Schwenningen“ zu sehen, die gerade bis zum 19. März verlängert worden ist – das allerdings ist erst wieder ab Aschermittwoch möglich. In die Winterpause zurückgezogen haben sich auch die Freilichtmuseen der Region, etwa die Vogtsbauernhöfe in Gutach oder das Freilichtmuseum in Neuhausen. Wie üblich von Freitag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist zum Beispiel das Museum Art.Plus in Donaueschingen – wer am Sonntag hin möchte, ist aber gut beraten, beim Anton-Mall-Stadion zu parken und einen Spaziergang durch den Park zum Museum einzuplanen – wegen des Umzugs ist die Innenstadt von Narren besetzt und kaum eine Möglichkeit zu parken frei. Das Phonomuseum in St. Georgen (am Fasnetsmontag ist es in St. Georgen fasnetstechnisch besonders ruhig) ist einen Abstecher wert und lässt den Blick auf manche Kuriositäten zu. Das Kinder- und Jugendmuseum in Donaueschingen lädt am Freitag und Samstag ein, ist aber Sonntag bis Dienstag geschlossen.

Im Kinder- und Jugendmuseum in Donaueschingen lernen kleine Forscher ordentlich dazu. Foto: Kijumu

Die Wasserfallstadt ruft

Auch Triberg – wohl die Touristen-Hochburg im Landkreis schlechthin – ist närrisch. Wer seine Vorzüge einen ganzen Tag lang genießen, aber die Fasnet großteils umschiffen möchte, tut dies am besten am Fasnet-Freitag oder tagsüber am Fasnet-Dienstag. An letzterem wird lediglich zum Kinderball und abends zum Fasnetverbrennen eingeladen. Ein Besuch der Wasserfälle, des Schwarzwaldmuseums oder – für Familien mit Kindern ein echtes Highlight – des Instagram-Museums Triberg-Fantasy ist also an beiden Tagen trotz Fasnet drin, während man an den anderen Tagen den Narren wohl kaum entkommen dürfte.

Witzige An- und Einblicke gibt das etwas andere Museum in Triberg – das Instagram-Museum Triberg-Fantasy. Foto: Cornelia Spitz

Durchblick bei den Glasbläsern gewinnen

Ein Tagesausflug in den Mittleren Schwarzwald eignet sich ebenfalls zur Fasnetflucht. Besonders lohnenswert: Der Besuch der Glasbläserei Dorotheenhütte bei Wolfach, wo man sogar eine eigene Glasvase blasen kann. Ein Ganztagsausflug in Kombination mit einem Besuch des Besucherbergwerks Grube Wenzel ist möglich. Dafür braucht man allerdings eine gute Planung und Verstärkung: Die Grube ist im Winterschlaf und wird aber zeitweise für vorab angemeldete Entdecker-Touren aufgeweckt (Mail an grubewenzel@oberwolfach.de). Problemlos möglich: Durch hübsche Fachwerkstädtchen bummeln und sich ein lauschiges Plätzchen in einem urigen Café sichern, um eine echte Schwarzwälder Kirschtorte zu genießen.

Erst zu den Glasbläsern, dann ins Bergwerk – wer das möchte, muss vorher gut planen. Foto: Cornelia Spitz

Minigolf mal anders

Minigolf im Winter und obendrein der etwas anderen Art – diese Möglichkeit gibt es in Schwenningen. Das Schwarzlicht-Minigolf lädt für ein paar Stunden fernab des Konfettiregens auf den Straßen ein. Aber Achtung: Montag und Dienstag schiebt das Team von Blacklight-Zone eine ruhige Kugel, dann sind Ruhetage. An allen anderen Tagen kann man hier zum Schläger greifen und nebenher Kunstwerke in Neonfarben und mit 3D-Effekt genießen.

Minigolf mal anders, ein solches Vergnügen verspricht das Schwarzlicht-Minigolf in Schwenningen. Foto: Cornelia Spitz

Eisiges Vergnügen

Auf der Kunsteisbahn seine Runden drehen – dazu lädt die Helios-Arena auch während der Fasnettage ein. Wer in den Abendstunden Eislaufen möchte, ist allerdings gut beraten, die Spielzeiten der Schwenninger Wild Wings im Auge zu behalten: Ein Heimspiel ist am Freitagabend gegen die Augsburger Panthers. Ansonsten dürften die Besucher zu den üblichen Öffnungszeiten freie Bahn haben – rechtzeitig vor Ort zu sein empfiehlt sich angesichts der oft langen Schlangen vor den Kassen in den Ferien aber besonders.

Das lässt man sich gerne aufs Glatteis führen. Die Kunsteisbahn steht hoch im Kurs. Foto: Cornelia Spitz

Komm’ wir gehn ins Kino

Die Programm der Kinos in der Region sind voll, darunter neben viel anderem Sehenswerten die Oscar nominierten Streifen Avatar oder für die ganze Familie „Der Gestiefelte Kater“. Wer gezielt plant, kann sparen: Die meisten Kinos haben spezielle Kino-Tage, an welchen der Eintritt günstiger ist.

Film ab – das läuft in den Kinos auch während der Fasnetstage. Foto: Michael Kienzler

Weißes Vergnügen

Wer in die Ferne blickt, der sieht es: weiße Bergspitzen am Feldberg. Die Bedingungen waren zwar schon mal besser, aber ein Tagesausflug auf die Piste ist auch in diesem milden Winter drin. Nicht alle, aber einige Lifte sind in Betrieb und befördern die Besucher – deren Anzahl aktuell übrigens viel überschaubarer ist als in vielen Vorjahren – nimmermüde auf die Gipfel. Wer’s ruhiger mag: Auch wenn es im schneearmen Tal aktuell kaum vorstellbar ist: Die Bedingungen für Schneeschuhwanderungen im Feldberggebiet sind ordentlich. Wer über keine Schneeschuhe verfügt, sollte sich in Sportgeschäften der Region oder am Feldberg erkundigen. Dort ist die Ausrüstung gegen eine geringe Gebühr entleihbar und Routen für schöne Touren sind in der Regel gut ausgeschildert. Langlaufskier kann man sich aktuell beispielsweise noch im Bereich Schönwald (27 von 46 Loipenkilometern gespurt), am Feldberg (16 von 48 Kilometern gespurt), Schonach (19 von 34 Kilometern gespurt) unterschnallen.

Rund um Schönwald, den Feldberg und viele weitere Ecken in der Region lässt es sich auch jetzt noch gut mit Schneeschuhen unterwegs sein. Foto: Cornelia Spitz

Hoch hinaus

Wer das Klettern liebt – egal ob Toprope oder Bouldern, findet im Schwarzwald-Baar-Kreis mittlerweile mehrere Gelegenheiten und Angebote dazu. Viele davon sind während der Fasnetstage wie üblich geöffnet.

Klettern, ob Toprope, wie hier im Blocwald in Villingen, oder Bouldern – das Angebot in der Region ist mittlerweile stattlich. Foto: Cornelia Spitz

Raus in die Natur

Genug von Ufftata und Tralala? Herrliche Ruhe gönnt allen Fasnetsflüchtigen die Natur. Highlights wie das Wasserfallgebiet Tribergs, das Schwenninger Moos, aber auch die im Sommer so überlaufende Wutachschlucht (festes Winter-Schuhwerk ausdrücklich empfohlen!) empfehlen sich. Danach in einer urigen Wirtschaft einkehren – perfekt ist der Fasnetferientag ganz ohne „Narri-Narro!“