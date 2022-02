1 Den letzten großen Umzug in Horb gab es 2020: Auch wenn es vielleicht nun doch möglich ist, sehen die Horber Narren aber schwarz, einen großen Umzug kurzfristig auf die Beine zu stellen. Foto: Hopp

Die Narren fühlen sich jetzt so richtig zum Narren gehalten. Denn: Der neueste Umzugs-Schwenk des Landesvaters bringt sie eher zum Verzweifeln. Statt Freude auf Fasnet regiert der Frust.















Horb/Waldachtal - Man hatte sich auf 2G-Fasnet eingerichtet. War stolz auf die Brauchtumsveranstaltungen, den Spaß in der Baiz, das "Kappen-Viewing" am Samstag. Weil Ministerpräsident Winfried Kretschmann bis Donnerstagabend (eine Woche vor dem Schmotzigen Donnerstag) Umzüge kategorisch ausgeschlossen hatte. Am Freitag dann plötzlich die Kehrtwende: Plötzlich sind Umzüge unter 3G-Regeln unter gewissen Voraussetzungen möglich.