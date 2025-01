1 Es kann losgehen bei den Abstaubern der Narrenzunft Wellendingen. Foto: Riedlinger

Zur Fasnetseröffnung an Dreikönig starteten die Abstauber der Narrenzunft Wellendingen mit einen neuen Spruch.









Viel Arbeit hatten sich die Abstauber in Wellendingen vorgenommen, die sich wie jedes Jahr an Dreikönig am Narrenhäusle trafen, um von dort zu ihrer kräftezehrenden und extrem konditionsmordenden Arbeit in die Bürgerhäuser zu starten.