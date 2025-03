29 Unzählige Narren sorgen am Montagnachmittag beim Narrensprung in Zimmern für ein farbenprächtiges Bild. Foto: Siegmeier

Beim Narrensprung sorgen Narren für ein buntes Bild. Springende Federahannes und aufsagefreudige Gschell und Biß erfreuten das Publikum.









Frühlingshafte Temperaturen, strahlender Sonnenschein und blauer Himmel sorgten am Montagmittag in Zimmern nicht nur für unzählige große und kleine Narren beim Sprung, sondern am Straßenrand wartete so viel Publikum wie nie. Auch die Laune beim Narrenvolk war bestens.