Fasnet im Kreis Rottweil: Das ist die Bilanz der Polizei nach den Fasnetstagen

Nachdem die närrischen Tage der Fasnet 2026 mit dem Aschermittwoch zu Ende gegangen sind, kann das Polizeipräsidium Konstanz insgesamt eine positive Bilanz ziehen.

Obwohl der Wettergott den Narren dieses Jahr nicht wohlgestimmt gewesen sei, habe es an Umzügen und Veranstaltungen in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis zahlreiche Teilnehmer gegeben.

Insgesamt sei ein Einschreiten der Polizei deutlich seltener erforderlich gewesen als in anderen Jahren. Die Polizisten hätten in allen Fällen schnell und effektiv eingreifen und die Situationen unter Kontrolle bringen können. Auch durch die gute Zusammenarbeit mit den von vielen Veranstaltern eingesetzten Sicherheitsdiensten sei es möglich gewesen, eine friedliche und sichere Atmosphäre zu gewährleisten, in der alle Narren die fünfte Jahreszeit ausgelassen genießen konnten.

Polizeipräsident zufrieden

Polizeipräsident Jürgen von Massenbach-Bardt zog dementsprechend ein positives Fazit: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Fasnet. Die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitskräften, den Veranstaltern, den Städten und Gemeinden und der Polizei hat hervorragend funktioniert – die Sicherheitskonzepte der Beteiligten sind aufgegangen.“ Dank gelte neben den Einsatzkräften der Blaulichtorganisationen den Feiernden, Hästrägern, d Besuchern und nicht zuletzt den Anwohnern für ihren – im Großen und Ganzen – umsichtigen, respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang miteinander.