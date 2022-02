Narren ziehen in Schiltach und Schenkenzell durch die Straßen

Schiltach/Schenkenzell - So ganz ohne Fasnet ging es im Kinzigtal dann doch nicht: Auch in Schiltach und Schenkenzell haben die Narren gefeiert – wenn auch in kleinerem Rahmen als sonst.

Schuhus feiern Geburtstag

Flotte Blasmusik vom Geroltzhäuser Weg schallte am Sonntagmittag ins Städtle hinunter. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle machte dort Station. Das passte gut: Ausgerechnet am Fasnetssonntag feierten die Schuhu-Hexen ihren 36. Geburtstag. Vorstandsmitglied Martin Schönweger hatte zu sich eingeladen, Nachbar und Schuhu-Kollege Michael Bartsch machte mit. Im Freien wurde gefeiert. "Wir wollten es ermöglichen, dass wir endlich wieder mal zusammenkommen", erklärte Schönweger.

Weiter unten, an der Zughaltestelle Schiltach-Mitte war ebenfalls gute Stimmung im und vor dem ehemaligen Bahnwärterhäuschen. Wer vorbeikam, konnte bei der privat organisierten Fete mitfeiern. Auf den Straßen und in den Gassen mischten sich ansonsten immer wieder Hästräger, einzeln oder in kleinen Gruppen, mit Touristen, die einen Sonntagsausflug machten.

Abschluss vor dem Rathaus

Die Stadtmusik zog nach ihrem Besuch bei den Schuhus weiter zum Marktplatz, zur letzten Station ihrer Runde und lieferte ein kleines Platzkonzert vor dem Rathaus. Die Zuhörer, die sich dort eingefunden hatten, spendeten geradezu frenetischen Beifall. Anwohner kamen aus ihren Häusern und gaben Schnaps für die Musiker aus.

In Schenkenzell begann der Fasnetssonntag mit einer Narrenmesse in St. Ulrich. Nach dem Gottesdienst gab der Musikverein Schenkenzell ein Konzert vor der Kirche – und zog danach für die nächsten Stunden mit einigen Narren und Hästrägern, die sich spontan dazugesellten, corona-konform durch die Gemeinde. Abschluss war vor der Festhalle. Im Dorf stellten an verschiednen Stellen Privatleute Tische und Sitzgelegenheiten vor ihr Haus und feierten mit Freunden und Bekannten.